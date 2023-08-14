Жара отменяется. Синоптики рассказали, какой будет погода в сентябре 2023 года

Какой будет погода в сентябре

Сентябрь 2023 года будет типичным осенним месяцем. По-настоящему осенние температурные показатели придут уже 1 сентября. Температура в среднем будет составлять 13 градусов. Такие данные показывает прогноз погоды на Wisemeteo.

В первый месяц осени синоптики прогнозируют небольшие осадки. Кратковременные дожди ожидаются в пределах 9 и 26 сентября.

Прогноз погоды на сентябрь в столице (скриншот)

В сентябре будет много солнечных дней

Температура сентября будет постепенно снижаться, что является характерным показателем для первого месяца осени.

По данным сайта Meteoprog, сентябрь этого года должен быть богат солнечными днями. В частности, в Киеве ожидается их 16, что больше половины месяца.

Такой же прогноз подтвердила метеоролог Вера Балабух из Украинского гидрометеорологического института.

"Сентябрь - первый месяц метеорологической осени. В течение него происходит постепенный переход от летних к осенним процессам. Ожидается, что в первой половине месяца на значительной территории страны еще будет сохраняться летняя погода. Сентябрь в Украине в этом году вероятно будет теплым и засушливым", - рассказала Балабух для Gazeta.ua.

Прогноз погоды в Киеве на сентябрь (скриншот)

Она отметила, что средняя за сезон температура воздуха может быть на один градус выше по сравнению с последними десятилетиями. Скорее всего, такие показатели будут наблюдаться не ежедневно, но будут преобладать особенно на западе страны.

Существенно похолодание наступит как только будет наблюдаться стойкое понижение средней за сутки температуры воздуха ниже 15 градусов.

Похолодание может наступить во второй декаде месяца

Прогноз погоды согласно Accuweather показывает, что незначительное похолодание может наступить во второй декаде месяца и продержаться до 20 числа.

Однако температура будет держаться в пределах нормы для сентября, аномалий метеорологи не прогнозируют.

Похолодание ожидается в пределах 10-20 сентября (скриншот)