Спека відміняється. Синоптики розповіли, якою буде погода в вересні 2023

Якою буде погода у вересні

Вересень 2023 року буде типовим осіннім місяцем. По-справжньому осінні температурні показники прийдуть вже 1 вересня. Температура в середньому складе 13 градусів. Такі дані показує прогноз погоди на Wisemeteo.

У перший місяць осені синоптики прогнозують невеликі опади. Короткочасні дощі очікуються у межах 9 і 26 вересня.

Прогноз погоди на вересень у столиці (скриншот)

У вересні буде багато сонячних днів

Температура вересня буде поступово знижуватись, що є характерними показниками для першого місяця осені.

За даними сайту Meteoprog, цьогорічний вересень має бути багатим на сонячні дні. Зокрема у Києві очікується їх аж 16, що більше половини місяця.

Такий же прогноз підтвердила метеоролог Віра Балабух з Українського гідрометеорологічного інституту.

"Вересень - перший місяць метеорологічної осені. Протягом нього відбувається поступовий перехід від літніх до осінніх процесів. Очікується, що у першій половині місяця на значній території країни ще зберігатиметься літня погода. Загалом вересень в Україні у цьому році ймовірно буде теплим і посушливим", – розповіла Балабух для Gazeta.ua.

Прогноз погоди у Києві на вересень (скриншот)

Вона зазначила, що середня за сезон температура повітря може бути на один градус вищою, порівняно з останніми десятиріччями. Скоріш за все такі показники спостерігатимуться не щодня, але переважатимуть особливо на заході країни.

Суттєво похолодання наступить як тільки спостерігатиметься стійке зниження середньої за добу температури повітря нижче 15 градусів.

Похолодання може настати у другій декаді місяця

Прогноз погоди згідно сайту Accuweather показує, що незначне похолодання може настати у другій декаді місяця і протриматись до 20 числа.

Втім температура триматиметься у межах норми для вересня, аномалій метеорологи не прогнозують.

Похолодання очікують у межах 10-20 вересня (скриншот)