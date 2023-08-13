Синоптики США прогнозируют, что аномальная жара в мире может продолжаться до февраля

Синоптики в США уверены на 95 процентов, что явление Эль-Ниньо, вызывающее повышение средней температуры на планете, будет продолжаться до февраля 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua .

Эль-Ниньо и Ла-Нинья - это климатические модели в Тихом океане, которые могут влиять на погоду во всем мире. Во время этого явления пассаты ослабевают, а теплая вода выталкивается к востоку, к западному побережью Америки.

"В июле температура поверхности воды в экваториальной части Тихого океана была выше среднего уровня, что свидетельствует о продолжении явления Эль-Ниньо", - сообщили в Национальной метеорологической службе.

По оценкам правительственного метеорологического агентства США, Эль-Ниньо продолжается с декабря 2023 года и продлится до февраля 2024-го. Всемирная метеорологическая организация предупредила, что погодные условия могут способствовать повышению глобальной температуры.

Аномальная жара в мире

Июль 2023 стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений. Ученые считают, что он может быть самым теплым за последние 120 000 лет на планете.

В июне в Соединенных Штатах было побито более десятка исторических температурных рекордов. Президент Джо Байден объявил о мерах, направленных на преодоление последствий аномальной жары.