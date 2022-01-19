Як врятувати невдалий бісквіт і в якій формі його потрібно випікати

Які мають бути форми для випікання

Так, скляні, чавунні та металеві форми найкраще підходять для приготування кексів та пирогів. А у низьких формах із нержавіючої сталі та з антипригарним покриттям виходять ідеально рівні рум`яні коржі.

Також кулінарну лопатку найчастіше використовують, коли треба вирівняти торт кремом чи розподілити глазур. До того ж щоб ці компоненти ідеально лягли на виріб, це потрібно робити теплою лопаткою, яку попередньо опускають у склянку з гарячою водою.

Причини невдалого бісквіта

Як відомо, бісквіт завжди виглядає дуже високим та пухким, але через деякий час може "осісти". Тому, аби такого не трапилось, варто зробити:

Перед приготуванням переконатися у тому, що продукти для бісквіта були кімнатної температури;

Не допускати різких перепадів температури;

Готовий бісквіт потрібно накрити рушником та дати повністю охолонути у формі.

Як відомо, з бісквіта можна приготувати безліч десертів, його можна прикрашати різними ягодами, а також доповнювати іншими смаколиками, можна присипати цукровою пудрою і продукт готовий до вживання.