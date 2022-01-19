Як врятувати невдалий бісквіт і в якій формі його потрібно випікати

Багато господинь на свята печуть торти. Однак випічка – це також дуже делікатний процес на кухні, адже навіть у досвідчених господинь може "падати" бісквіт.
На щастя існують лайфхаки, які допоможуть уникнути таких моментів, повідомили у блозі rk_moloko в Instagram.
Так, скляні, чавунні та металеві форми найкраще підходять для приготування кексів та пирогів. А у низьких формах із нержавіючої сталі та з антипригарним покриттям виходять ідеально рівні рум`яні коржі.
Також кулінарну лопатку найчастіше використовують, коли треба вирівняти торт кремом чи розподілити глазур. До того ж щоб ці компоненти ідеально лягли на виріб, це потрібно робити теплою лопаткою, яку попередньо опускають у склянку з гарячою водою.
Як відомо, бісквіт завжди виглядає дуже високим та пухким, але через деякий час може "осісти". Тому, аби такого не трапилось, варто зробити:
Як відомо, з бісквіта можна приготувати безліч десертів, його можна прикрашати різними ягодами, а також доповнювати іншими смаколиками, можна присипати цукровою пудрою і продукт готовий до вживання.
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