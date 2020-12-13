Українців попередили про небезпечні ялинки: як вони можуть нашкодити здоров'ю

В Україні можуть продавати ялинки з Чорнобиля (ілюстративне фото: pixabay.com)

На новорічні свята в будинках українців можуть виявитися ялинки невстановленого походження, і навіть ті, які виросли в Чорнобильській зоні.

Про це розповіла начальниця відділу контролю у сфері торгівлі ГУ Держпродпотребслужби в Києві Ірина Мазепа в ефірі телеканалу "Україна 24".

Вона розповіла, щоб купити перевірену ялинку з чіпом потрібно звертатися в державне агентство лісового господарства. При цьому на всіх хвойних деревах повинні бути штрих-коди. Також є сайти, де все можна перевірити.

На зауваження журналіста про те, що продавець ялинки може просто тримати штрих-код в руці і прикріпити його на місці, Мазепа зазначила, що немає ніякої гарантії, де було вирощено дерево. Але відомство контролює всі ці випадки на незаконну вирубку ялинок.

Нагадаємо, експерт з безпеки дітей Олена Лизвинська розповіла про небезпечні ялинкові іграшки, які продаються в Україні. Вона також дала корисні поради про те, як убезпечити своїх рідних і до яких наслідків призводять неякісні вироби для святкування Нового року і Різдва.

Ми також писали про те, що з 17 грудня в Києві починає роботу 178 офіційних пунктів продажу ялинок. З'явився перелік офіційних ринків у столиці. Варто зазначити, що вони будуть працювати майже до самого Нового року, до 30 грудня.