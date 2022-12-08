Работал в NASA. Украинского писателя обвинили в фейковой биографии: разгорается скандал

Украинского писателя бурятского происхождения Доржа Бату обвинили во лжи. В частности, в том, что он придумал, будто работал в NASA. Это заявление сделал журналист Виктор Трегубов после собственного расследования.

В материале Styler рассказываем о том, как и почему разгорелся скандал. Да что об этом думают обе стороны конфликта.

Почему разгорелся скандал

Трегубов заявил, что биография Доржа Бату (настоящее имя Андрей Васильев) выдумана. Он полностью отрицает тот факт, что писатель сотрудничал с космическим бюро США.

"Он заявляет, что является ученым, работавшим в NASA, а сейчас работающим над секретным проектом в космической отрасли. Забегая вперед: нет, не работал", - написал Трегубов.

По словам журналиста, автор прибегает к мошенничеству, когда утверждает, что его персонажи являются реальными сотрудниками NASA. Трегубову показалось странным, что писателю с гуманитарным образованием удалось сделать молниеносную карьеру в космической сфере.

Трегубов также добавляет, что через собственные источники в космическом бюро США проверил, работал ли там Дорж Бату. И оказалось, что нет.

Однако сам журналист также не раскрыл своих источников и не прикрепил к посту никаких документов, подтверждающих это.

"NASA начали собственное расследование. Сообщили Андрею (настоящее имя Доржа Бату), что так нельзя. Ему пришло предупреждение о возможном судебном иске. Здесь он понял. И "служба в NASA" резко сменилась "трудом на сверхсекретном проекте". А тех, кто еще ссылается на NASA, Андрей осторожно поправляет. Потому что так можно и из США уехать", - написал Трегубов.

Журналист вспомнил и давний скандал с Бату, когда тот опубликовал фейковое интервью с Навальным на "Голосе Америки".

По словам расследователя, после этого случая Доржа выгнали с работы.

Книга Доржа Бату, в которой он описывает истории работников NASA (фото: facebook.com/dorjebatuu)

Вместе с тем сам писатель не раз комментировал этот случай и даже описал его в своей книге. А фейковое интервью, по его словам, вышло из-за досадной ошибки - Дорж взял комментарий в соцсети у пользователя с никнеймом Навального. Позже оказалось, что страница была фиктивной. После этого "Голос Америки" публично извинился, а сам Дорж работал в журналистике еще в течение 1,5 года.

Интересно и то, что сразу после публикации Трегубова в украинской версии Википедии в статье о Дорже Бате удалили любое упоминание о работе в NASA. Кто и почему это сделал - пока неизвестно.

Сложности ситуации добавляет тот факт, что Доржа Бату часто приглашали украинские СМИ для комментариев как эксперта в космической сфере.

Комментарии под постом Трегубова (Скришот)

Позиция писателя

Несколько часов после публикации скандального поста Трегубова писатель никак не реагировал. Затем таки обнародовал в Facebook свою позицию.

При этом закрыл пост для комментирования.

"Сначала я решил игнорировать этот откровенный бред, потому что бред сложно комментировать. Но это причинило боль моим родным и друзьям. Это побудило меня выложить следующее - я никогда не делал заявлений, и никогда не выступал от имени ни одного учреждения, с которым я сотрудничал. Я отмечал это всем журналистам, которые обращались ко мне за комментариями", - заявил писатель.

Бату добавляет, что реальных имён прототипов своих литературных персонажей он не раскрывает. Поэтому поиск этих людей по фамилиям - странное занятие. И это должен понимать профессиональный журналист.

"Я не пишу документалистику. Я усердно работаю с фактами, но мои книги - это, прежде всего, веселые и добрые истории. Если мои персонажи не против, чтобы я их раскрыл, я это делаю. Если нет - они остаются литературными персонажами", - добавил Дорж.

Дорж Бату (фото: facebook.com/dorjebatuu)

Также писатель подчеркнул, что не будет продолжать публичную дискуссию, а перейдет к консультациям о перенесении обсуждения в юридическую плоскость.

Стоит отметить, что в своем посту Дорж ни разу не упомянул NASA и не добавил ни одного фактажа, подтвердившего то, что писатель когда-то сотрудничал с этим космическим бюро.

Реакция украинцев на скандал

Пользователи Facebook сразу отреагировали на пост Трегубова. Мнения людей разделились. Одни поддерживают писателя и ждут обнародования фактов, подтверждающих, что автор действительно работал в NASA. Другие - заявляют, что "всегда знали, что с писателем, что-то не так".

К обсуждениям присоединились и другие писатели. В частности, Мартин Якуб подверг сомнению правдивость "журналистского расследования".

"Я не сидел рядом с Доржем на базе NASA, но мне недостаточно пустых разговоров без доказательств, чтобы хейтить человека, который радостно сегодня сделала куча украинцев", - написал Якуб.

Также Мартын отмечает, что расследование Трегубова "очень случайно" совпало с активным распространением в сети петиции о предоставлении племяннику Доржа украинского гражданства. Этот парень воюет на стороне Украины, но после войны может быть депортирован в РФ. Именно оттуда он родом, как и его дядя - Дорж Бату.

Комментарии под постом Трегубова (Скришот)

"Когда я написала пост о том, что мне не зашли некоторые книги, потому что у них нет подлинности, то меня зашикали. Интерес к этим книгам держался на интересе к личности автора. А личность оказалась фиктивной. Это не автомиф, это маркетинг, когда вам продают селедку как семгу или форель, предварительно закрасив ее, вы имеете полное право чувствовать себя обманутыми", - завуалированно прокомментировала скандал львовская поэтесса Галина Крук.

"Издательство Старого Лева", которое публикует книги Доржа Бату, пока никак не отреагировало на скандал.