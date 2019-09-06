ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києві утворилися численні затори

Новини » Транспорт    06.09.2019 - 09:07
У Києві утворилися численні затори
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Затори утворилися на обох берегах Дніпра

Вранці п'ятниці, 6 вересня, на дорогах Києва утворилися численні затори. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Google maps.

Так, рух транспортних засобів ускладнений на правому березі столиці, а саме на Проспекті перемоги, бульварі Лесі Українки, вулиці Михайла Грушевського, бульварі Тараса Шевченка, вулиці Бульварно-Кудрявській, вулиці В'ячеслава Чорновола, вулиці Юрія Іллєнка, вулиці Богатирській, проспекті Степана Бандери, вулиці Набережно-Хрещатицька та на Наддніпрянському шосе.

У Києві утворилися численні затори

Також затори скували рух на проспекті Валерія Лобановського, проспекті Академіка Глушкова, Великій окружній дорозі та вулиці Соборній. Крім того, затори спостерігаються на Дарницькому мосту, мосту Патона, а також на Гаванському та Північному мостах.

За даними Google maps, на лівому березі затори утворилися на проспекті Миколи Бажана, Броварському проспекті, на проспекті Ватутіна, проспекті Юрія Гагаріна та Дарницькому шосе, а також на вулиці Колекторній, Харківському шосе, провулку Чехова та вулиці Гната Хоткевича.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 7 вересня у Києві частково обмежать рух транспорту поблизу Вокзальній площі. Обмеження діятиме у суботу, 7 вересня, з 09:00 до 17:00. Причина обмежень: роботи з оновлення покриття на проїзд від Вокзальної площі до вулиці Льва Толстого.

У Києві фунікулер відновив роботу У Києві автомобіль в'їхав у маршрутку і загорівся
Новини України Київпробки
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся