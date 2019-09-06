ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Спальний район раптово затягнуло димом: що відбувається в Києві

STYLERПодії    06.09.2019 - 13:12
Спальний район раптово затягнуло димом: що відбувається в Києві
Столичні Позняки затягнуло димом (колаж РБК-Україна)

Столичні Позняки затягнуло димом 6 вересня

У Києві житловий масив Позняки на території Дарницького району затягнуло димом. Про це у соцмережах 6 вересня почали писати місцеві жителі.

Спальний район раптово затягнуло димом: що відбувається в Києві

Дим над Позняки (фото: golos.ua)

Деякі городяни подумали, що задимленість пов'язана з роботою заводу "Енергія". Але заступник голови КМДА Петро Пантелеєв поспішив заспокоїти киян. На своїй сторінці Facebook чиновник написав, що причиною диму над Позняки стало горіння торфовища.

"Увага! Сьогодні в 6:09 сталася невелика пожежа на 30 кв. м торфу на вулиці Колекторній. Пожежно-рятувальні підрозділи міста Києва вже о 9:00 ліквідували пожежу. Саме з цим і пов'язана задимленість над мікрорайоном Позняки та прилеглих територіях. Робота заводу "Енергія" не є причиною задимленості", - зазначив Пантелеєв.

Спальний район раптово затягнуло димом: що відбувається в Києві

Дим над Позняки (фото: golos.ua)

Тим часом, жителі Позняків у соціальних мережах продовжують скаржитися на "жахливий, ядкий запах", а також на головний біль та загострення респіраторних захворювань.

Раніше ми писали про те, що погода в Україні в суботу і неділю, 7 і 8 вересня, очікується сприятлива майже у всіх областях країни.

У Києві в тролейбусі чоловік відкрив вогонь по пасажирах: подробиці інциденту У Києві фунікулер відновив роботу
Новини України КиївПозняки
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся