Восточный гороскоп совместимости знаков: узнайте, что ждет вашу пару

Восточный гороскоп исчисляется годами и насчитывает 12 знаков, как и зодиакальный. В этой системе также есть знаки, которые больше и меньше подходят друг другу в отношениях.

Крыса

1948, 1960, 1972, 1984, 1996

Крыса - это очаровательность и некоторая нервозность. Родившиеся в год Крысы плохо себя контролируют, суетливы, любят посплетничать, амбициозны, склонны копить деньги и тратить их на тех, кого любят. Крыса хорошо совместима с Драконом, Обезьяной или Быком. Хуже с Лошадью.

Бык

1949, 1961, 1973, 1985, 1997

Бык - это вспыльчивость и упрямство, он терпелив и неразговорчив. Родившиеся под знаком Быка внушают доверие, что позволяет им добиваться успеха. Часто они фанатичны и чудаковаты, но вместе с тем настойчивы и упорны в достижении своей цели. Бык совместим со Змеей, Петухом, Крысой, Быком, Драконом, Кроликом, Обезьяной или Свиньей. Плохой вариант - Лошадь и Собака. А самый неудачный союз - с Овцой.

Тигр

1950, 1962, 1974, 1986, 1998

Тигр - это эмоциональность и глубокий ум. Люди этого года вступают в конфликт со старшими по возрасту и положению, но доброжелательны к тем, кто им дорог. Порой они откладывают принятие важных решений до момента, когда уже поздно что-либо предпринять. Тигр совместим с Лошадью, Собакой, Крысой, Быком, Кроликом, Тигром, Овцой, Петухом или Свиньей. Неблагоприятно создавать семью со Змеей и Драконом.

Кролик

1963, 1975, 1987, 1999, 2011

Кролик (Кот) отличается консерватизмом и хорошим вкусом. Большинству представителей этого знака по жизни сопутствует удача. Они пользуются доверием, легко входят в контакт, тактичны и добиваются успеха и признания в делах. Кролик совместим с людьми, рожденными под знаком Овцы, Собаки и Свиньи. Неблагоприятен союз с Петухом, Крысой и Тигром.

Дракон

1952, 1964, 1976, 1988, 2000

Дракон энергичен, но несколько прямолинеен, упрям и вспыльчив, но работоспособен, смел и честен. Часто добиваются успеха в делах благодаря нужным связям и умению сотрудничать с другими людьми. И хотя Дракон умеет находить компромиссы, он не прощает предательства и измены. Дракон составит удачный брак, если спутник жизни родился в годы Крысы, Змеи, Обезьяны, Петуха. А вот от знака Собаки следует держаться подальше.

Змея

1953, 1965, 1977, 1989, 2001

Змея - это изысканность и хитрость. Родившиеся под этим знаком симпатичны и чувствительны, но у этих людей обычно возникают проблемы, поскольку они порой ищут утехи за пределами семьи. Если им удается подавить в себе подобные наклонности, то их семейная жизнь складывается удачно. Для Змеи лучше связать свою жизнь с Быком или Петухом, хуже - с Обезьяной, Тигром, Свиньей. Змея-Змея - это хороший вариант, но не отличный, им может быть скучно вместе.

Лошадь

1966, 1978, 1990, 2002

Лошадь - это терпеливость, талант и независимость. Эти люди жизнерадостны, говорливы, любят искусство, ценят мнение собеседника. Однако всегда могут поступить по‑своему, хоть и одобрят данный им совет, но слишком ценят свободу. Лошадь совместима с теми, кто родился в годы Тигра, Собаки, Овцы, а также Дракона, Змеи, Обезьяны, Петуха. Несчастливы в браке с людьми года Крысы.

Овца

1955, 1967, 1979, 1991, 2003

Овца (Коза) обладает обаянием, но не умеет приспосабливаться. Эти люди лучше всего разбираются в искусстве. По характеру они застенчивы и нерешительны, хотя устраиваются в жизни неплохо: живут с комфортом, вкусно едят и модно одеваются. Часто становятся художниками, писателями, композиторами. Коза совместима со Свиньей, Кроликом, Лошадью, Тигром, Драконом. Им следует остерегаться представителей знака Крысы, а самая плохая совместимость - с Быком и Собакой.

Обезьяна

1968, 1980, 1992, 2004

Обезьяна - это общительность и оригинальность. Эти люди умны, любознательны, страстны, имеют хорошую память и твердый характер, но болтливы и иногда портят себе этим судьбу. С возрастом их планы воплощаются в реальность все реже. Обезьяне лучше связывать себя семейными узами с людьми, родившимися в годы Дракона или Крысы. Хуже обстоит дело с представителями годов Змеи и Свиньи, совсем плохо - с Тигром.

Петух

1957, 1969, 1981, 1993, 2005

Петух - знак экстравагантности и расточительности. Под знаком Петуха часто рождаются мыслители, они предаются размышлениям, не доверяют другим людям, предпочитают все делать самостоятельно, склонны к авантюрам, поэтому их жизнь не всегда складывается удачно. У Петуха плохая совместимость с Быком, Змеей, Драконом, Тигром, Лошадью, Овцой, Обезьяной, Свиньей. Неудачный брак - с Крысой, Петухом, Собакой. Самый плохой вариант - брак с представителями года Кролика.

Собака

1958, 1970, 1982, 1994, 2006

Собака - это преданность и замкнутость. Они честны, умеют хранить чужие тайны, ладят с людьми и пользуются доверием окружающих. Часто добиваются в жизни успеха благодаря коммуникабельности и умению адаптироваться в непривычной среде. Все схватывают налету и быстро обучаются новому. У Собаки хорошая совместимость с представителями знаков Змеи и Дракона, а также Тигра, Лошади, Овцы, Обезьяны и Свиньи. Неудачный брак - с родившимися в год Петуха.

Свинья

1959, 1971, 1983, 1995, 2007

Свинья (Кабан) - это интеллект и вспыльчивость. Казалось бы, Кабан олицетворяет грубую силу, однако родившиеся в этот год обычно вежливы, хотя в достижении цели проявляют упорство и настойчивость, имеют сильную волю. Дружат с немногими, но дружба эта надолго. Вспыльчивы, но добры к тем, кого любят. Свинья совместима с Кроликом, Овцой, а также Крысой, Быком, Тигром, Драконом, Лошадью, Петухом и Собакой. Не подходят в спутники жизни представители года Обезьяны, Свиньи и Змеи.