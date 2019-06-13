Коли спаде спека: синоптики назвали точні терміни

Погода в Україні найближчим часом може змінитися і спека спаде. Це станеться вже у другій половині червня, а якщо бути більш точним - під кінець місяця.

Синоптик Наталка Діденко каже, що з 17 червня на півночі і в західній частині України можливе послаблення спеки до 27-32 градусів. А ось жителям півдня і центральних областей доведеться все ще терпіти 30-35-градусну спеку.

Ближче до середини наступного тижня короткочасні грозові дощі накриють західні області, а 19-20 червня опади поширяться на північну частину країни. Дощі принесуть за собою зниження температури повітря на 10-12 градусів.

Киянам пощастить вже 18 червня - з цього дня у столиці передбачається послаблення спеки до +27...+29 градусів. Крім того, у Києві та області місцями пройдуть короткочасні грозові дощі.

Останній тиждень червня відзначиться у Києві, за даними українських метеорологів, зниженням температури до 22 градусів. Також прогнозуються опади у вигляді дощів.

На початку липня температура знову підскочить, але в середньому не буде перевищувати 30 градусів, а буде утримуватися в районі 25 °С

Погода у Києві до кінця червня

Цікаво, що в Укргідрометцентрі перед настанням літа прогнозували, що середня місячна температура в червні буде 18-22 градусів.

Погода в Києві на початку липня

Прогноз народних синоптиків на червень

Народні синоптики Леонід Горбань і Володимир Деркач також кажуть, що у другій половині червня Україну накриють дощі. Опади будуть короткочасними, але все ж принесуть з собою деяке похолодання.

За словами Горбаня, на півночі і півдні країни зниження температури відбудеться вже з 17 червня - температура спаде до 26-28 градусів. А з 26-го числа місяця температура знизиться ще на два градуси.

Колега Горбаня каже, що більш-менш значним похолоданням ознаменується початок липня - перші десять днів місяця. В цілому липень буде сухим і теплим, але спеки +40 чекати не варто.

Погода в Україні (фото: Quinn Rooney/Getty Images)

Прогноз від екстрасенса

Про те, коли спаде спека в Україні, висловилися навіть екстрасенси. Втім, їх передбачення майже збігаються з прогнозами синоптиків. Так, за словами мольфара Михайла Тодоріва, спека скоро трохи ослабне, але потім знову вдарить по українцях.

"Сонце і вода (опади) накоять біди ще нашим людям", - говорить Тодорів.

Правда, за його словами, народ зможе впоратися з наслідками негоди.

Наостанок хотілося б процитувати Наталку Діденко, яка сказала дуже правильну річ: "Спека разом з літа так швидко проходить. Давайте не скаржитися, а насолоджуватися".

Нагадаємо, що в київському метрополітені дали пасажирам рекомендації через спеку.