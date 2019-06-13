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У київському метрополітені дали рекомендації через спеку

Новини » Надзвичайні події    13.06.2019 - 12:36
У київському метрополітені дали рекомендації через спеку
Фото: київський метрополітен (Віталій Носач/РБК-Україна)

У КП зазначили, що за таких аномальних температур у підземці може бути душно

У київському метрополітені дали рекомендації через спеку у столиці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter комунального підприємства.

У КП зазначили, що системи вентиляції працюють, однак за таких температур навіть у метро може бути душно.

У київському метрополітені дали рекомендації через спеку

"Аномальна спека найближчими днями планує ще бути з нами. Системи вентиляції, що у нас є, працюють, однак за таких температур навіть у підземці душно. Для уникнення випадків погіршення самопочуття радимо мати з собою воду, особливо під час поїздок у транспорті", - попереджають у метрополітені.

Нагадаємо, погода в Україні 14 червня буде залишатися спекотною, проте в деяких регіонах очікуються грозові дощі. У Києві в п'ятницю також жарко, +31 +33 градуси.

Як писало РБК-Україна раніше, погода в Україні в четвер буде сприяти підвищеному рівню пожежної небезпеки. Синоптики відзначають, що 14-17 червня по всій території України буде переважати надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека. По Києву 13-15 червня висока (4 класу) пожежна небезпека, а 16-17 червня - надзвичайна.

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