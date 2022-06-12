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Спалення паспорта, унітаз і могильні хрести окупантам: як у Києві провели акцію "Останній день Росії"

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Київ, Неділя 12 червня 2022 17:48
Спалення паспорта, унітаз і могильні хрести окупантам: як у Києві провели акцію "Останній день Росії" Колаж РБК-Україна: у Києві під посольством РФ провели акцію "Останній день Росії"
Автор: Володимир Костирін

У Києві під посольством РФ активісти провели акцію "Останній день Росії", в ході якої розмістили великий банер на огорожі, встановили могильні хрести окупантам, принесли траурні вінки, унітаз, а громадяни країни-агресора, які розкаялися, спалили свої паспорти.

Фото і відео з акції 12 червня дивіться в матеріалі нижче.

Серед учасників заходу були українські активісти, а також політичні мігранти.

Цієї неділі, коли в багатьох країнах світу проводять антивоєнну акцію "День незалежності від путінізму і кремлівської диктатури", подібні заходи відбулися і в Києві на Повітрофлотському проспекті, 27, де "прописано" російське посольство.

Біля будівлі зібралися десятки громадян, щоб висловити осуд агресивній політиці Кремля і розпочатої повномасштабної жорстокої війни проти нашої держави.

Відео: акція "Останній день Росії" в Києві 12 червня

На галявині перед будівлею з'явилися хрести з написом "російський окупант", хтось приніс "оркам" символічний трофей - унітаз, таким чином нагадуючи про масове мародерство російських солдатів, які виносили серед іншого бойлери, умивальники, батареї та іншу сантехніку з будинків українців.

Також учасники акції принесли кулі російських загарбників, які були зібрані на території Київської області після звільнення.

Спалення паспорта, унітаз і могильні хрести окупантам: як у Києві провели акцію &quot;Останній день Росії&quot;

Акція "Останній день росії" під посольством РФ у Києві 12 червня (фото: t.me/Tsaplienko)

Спалення паспорта, унітаз і могильні хрести окупантам: як у Києві провели акцію &quot;Останній день Росії&quot;

Траурний вінок від учасників акції "Останній день росії" (фото: censor.net)

Спалення паспорта, унітаз і могильні хрести окупантам: як у Києві провели акцію &quot;Останній день Росії&quot;

Активісти принесли під посольство РФ унітаз (фото: censor.net)

Спалення паспорта, унітаз і могильні хрести окупантам: як у Києві провели акцію &quot;Останній день Росії&quot;

Банер "Останній день росії" і траурний вінок (фото: ukrinform.ua)

Спалення паспорта, унітаз і могильні хрести окупантам: як у Києві провели акцію &quot;Останній день Росії&quot;

Під посольством РФ у Києві встановили хрести окупантам (фото: censor.net)

Спалення паспорта, унітаз і могильні хрести окупантам: як у Києві провели акцію &quot;Останній день Росії&quot;

Кулі та інші сліди приходу "русского мира", виявлені в Київській області (фото: censor.net)

У заході взяв участь також колишній керівник пермського відділення незалежної профспілки "Альянс лікарів" Артем Борискін. Чоловік перед об'єктивами камер журналістів спалив свій паспорт громадянина РФ.

Спалення паспорта, унітаз і могильні хрести окупантам: як у Києві провели акцію &quot;Останній день Росії&quot;

На акції спалили російський паспорт (фото: t.me/Tsaplienko)

Спалення паспорта, унітаз і могильні хрести окупантам: як у Києві провели акцію &quot;Останній день Росії&quot;

Політичний мігрант не хоче бути громадянином РФ - країни-агресора (фото: ukrinform.ua)

Спалення паспорта, унітаз і могильні хрести окупантам: як у Києві провели акцію &quot;Останній день Росії&quot;

Акція "Останній день росії" під посольством РФ у Києві 12 червня (фото: ukrinform.ua)

Спалення паспорта, унітаз і могильні хрести окупантам: як у Києві провели акцію &quot;Останній день Росії&quot;

Учасники акції "Останній день росії" в Києві та журналісти (фото: censor.net)

Під час проведення акції за порядком стежили правоохоронці, заходи пройшли спокійно і без ексцесів.

Раніше повідомлялося, що 12 червня активісти з більш ніж 30 країн світу проводять на вулицях 44 міст акцію "день незалежності від путінізму".

Також ми писали про те, що нещодавно експерт і політолог пояснив ненависть росіян до українців, і розповів, що таке "колективний Путін" в головах жителів РФ.

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