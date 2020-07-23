Творці фільму "Земляни" відповіли на захоплення заручників у Луцьку: щиро співчуваємо

Один з авторів документального фільму "Земляни", 2005 року, про який згадали після захоплення автобуса із заручниками у Луцьку, відреагував на події в Україні 21 липня.

Так, режисер документалки про проблеми експлуатації тварин людьми Шон Монсон говорить, що вони не схвалюють терор і щиро співчувають тваринам. Про це повідомляє "4 канал".

Журналісти направили Монсону листа, в якому попросили його відреагувати на події в Луцьку. Режисер від імені всього колективу висловив співпереживання заручникам і їх сім'ям, порадів, що все закінчилося без жертв і подякував українській владі за те, що не допустили кровопролиття.

Нижче переклад відповіді Шона Монсона на запит українських журналістів

"Земляни" не схвалюють і не виправдовують проявів терору, адже наш меседж - це співчуття до всіх живих істот. Сенс цього фільму - це глобальна бійня мільярдів беззахисних тварин, яка не тільки шкідлива для людського здоров'я, але і є першопричиною кліматичних змін. І все ж, ми не використовуємо терору, щоб звернути увагу людей на терор. Ми щиро співчуваємо всім, хто пережив це випробування і їх сім'ям, вдячні представникам влади, які не допустили втрати життів. Сподіваюся, ми зможемо рухатися далі без насильства щодо всіх, - Шон Монсон, автор і режисер фільму "Земляни".

Актор Хоакін Фенікс, який виконав у фільмі головну роль, також відреагував на події в Луцьку. Актор у своєму Instagram опублікував заголовок про звільнення заручників після рекомендації фільму з його участю.

Хоакін Фенікс відреагував на події в Луцьку (скрін: instagram.com/joaquinlphoenix)

Нагадаємо, що вранці 21 липня 44-річний мешканець Дубно Максим Кривош захопив 13 заручників в автобусі "Берестечко-Краснилівка". У терориста при собі зброя і вибухівка. Коли ввечері Володимир Зеленський виконав одну з вимог терориста - порекомендував фільм "Земляни" - заручники були відпущені.

Раніше Ілон Маск іронічно відреагував на захоплення заручників в Луцьку.

Також ми писали, що з'явилися резонансні деталі про луцького терориста.