Ілон Маск іронічно відреагував на захоплення заручників у Луцьку

Ілон Маск висловився про захоплення автобуса із заручниками в Луцьку (колаж: РБК-Україна)

Ілон Маск висловився про захоплення терористом автобуса в Луцьку

Ілон Макс прокоментував вчорашнє захоплення автобуса з пасажирами в центрі Луцька. Мільярдер і винахідник, що завжди активний у соцмережах, відповів жартом на події в Україні 21 липня, які облетіли весь світ.

Свій коментар Маск залишив під постом американського видання The New York Times Twitter.

"Чоловік з вогнепальною зброєю та вибухівкою взяв 13 заручників і зажадав, щоб президент України схвалив документальний фільм, розказаний Хоакіном Феніксом про жорстоке поводження з тваринами. Президент підкорився і заручники були звільнені", - йдеться у повідомленні журналістів.

Глава Tesla і SpaceX, який любить лаконічність у своїх викладах написав: "Просто ще один день у 2020".

Ілон Маск відреагував на події в Луцьку (скрін: twitter.com/nytimes)

Нагадаємо, що вранці 21 липня чоловік, який назвав себе "Максим Плохой", захопив рейсовий автобус "Берестечко - Краснилівка", в якому було 13 пасажирів. До вечора всі заручники були звільнені, а терорист затриманий.

Раніше ми писали, що з'явилося повне відео затримання Максима Кривоша в Луцьку. І кадри дивного штурму з БТР після повної здачі терориста і звільнення частини заручників викликали більше питань, ніж відповідей.