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Створили найбюджетніший електропікап у світі: ціна просто дивує (фото)

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П'ятниця 11 червня 2021 21:22
Створили найбюджетніший електропікап у світі: ціна просто дивує (фото) Фото: у Китаї створили бюджетний електрокар (electrek.co)
Автор: Тетяна Самарук

У Китаї компанія Jiangsu Ruipaiying продає бюджетні електричні пікапи Changli CLZKC-009. Ціна електрокара - $2 тис. дол.

Про це повідомляє Electrek.

Характеристика авто

Довжина мініатюри - 3,5 метра. Однак, автомобілі мають задній привід, і можуть прийняти на борт до 400 кг.

В автомобіль встановили електросклопідіймач, електричний обігрівач, відкидний люк, камеру заднього виду та багажник на даху.

Окрім того, додатково можна замовити кондиціонер і маленький бензиновий генератор.

Максимальна швидкість автомобілю становить 45 км/год. Батарея місткістю 4,8 кВт-год дозволяє проїжджати від 70 до 130 км.

Створили найбюджетніший електропікап у світі: ціна просто дивує (фото)

Створили найбюджетніший електропікап у світі: ціна просто дивує (фото)

Створили найбюджетніший електропікап у світі: ціна просто дивує (фото)Створили найбюджетніший електропікап у світі: ціна просто дивує (фото)Створили найбюджетніший електропікап у світі: ціна просто дивує (фото)Створили найбюджетніший електропікап у світі: ціна просто дивує (фото)Створили найбюджетніший електропікап у світі: ціна просто дивує (фото)Створили найбюджетніший електропікап у світі: ціна просто дивує (фото)

Фото: китайці створили бюджетний електропікап (electrek.co)

Раніше ми повідомляли, що на дорогах Києва засвітився рідкісний суперкар вартістю понад 5 мільйонів.

Також у столиці показали електромобілі українського виробництва.

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