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У Сербії військовий літак впав у двір будинку, є загиблі

Село Бразіні, П'ятниця 25 вересня 2020 20:36
У Сербії військовий літак впав у двір будинку, є загиблі
Фото: винищувач "МіГ-21" (flickr.com kevinmartin1)
Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 25 вересня, винищувач сербської армії "МіГ-21" розбився на заході країни, у результаті чого загинули двоє пілотів. Вони не змогли катапультуватися.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони Сербії.

Як повідомляється, літак впав в районі села Бразіні, а його уламки впали у двір одного з будинків, поранивши місцевого жителя. Постраждалого з опіками госпіталізували. У відомстві також додають, що літак розбився при виконанні чергового польотного завдання.

Крім того, Міноборони оголосило, що літак, який розбився, був перевірений відповідно до усіх процедур, і після перевірки було встановлено, що він справний і готовий до польоту.

Нагадаємо, в Росії у Тверській області розбився винищувач "Су-30" при здійсненні навчально-тренувального польоту.

Крім того, в штаті Вірджинія (США) розбився літак E-2C Hawkeye ВМС США, однак членам екіпажу вдалося врятуватися.

Також на півдні Філіппін сталася аварія вертольота Повітряних сил, у резултаті чого загинули чотири військових.

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