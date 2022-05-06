"Радянська пропаганда": "Інтер" знову оскандалився з 9 травня під час війни з Росією

Телеканал "Інтер" знову влип у скандал і опублікував анонс радянського фільму "В бой идут одни старики" на НТН. Таким чином проігнорувавши закон, що всі фільми і серіали в країні повинні бути показані українською мовою.
Про цей факт свідчить відео, опубліковане в Facebook каналом.
"Коли скінчиться війна, повернемося ми сюди, пройдемо по цих місцях, хто залишився в живих..."Легендарний фільм "В бой идут одни старики" - дивіться 9 травня о 19:15 на НТН", - свідчить анонс на Інтері.
У коментарях обурені українці відреагували на анонс і вказали каналу, щоб він припинив знущатися з українських законів.
25 квітня 2019 року Верховна Рада України прийняла Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". 16 липня того ж року він набув чинності, а його статті ввелися в дію поетапно.
Закон зміцнює позиції державної мови в Україні та деталізує її вживання. 25 стаття стосується регіональних і загальнодержавних видань і почала діяти через 30 місяців після набрання чинності всього документа.
Як ми раніше писали, з українських бібліотек стали прибирати пропагандистську літературу РФ. Заборонені російські книги будуть замінені на якісну українську літературу.
Раніше ми повідомляли, що в МОН вже працюють над переглядом програми із зарубіжної літератури. Деякі твори російських письменників і поетів найближчим часом школярі вивчати не будуть.