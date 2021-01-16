Радниця і дочка Трампа прийняла запрошення Джо Байдена: відвернулися всі

Іванка Трамп (фото: instagram.com/ivankatrump)

Іванка Трамп, яка була радницею свого батька Дональда Трампа, прийняла запрошення від Джо Байдена і буде присутньою на його інавгурації 20 січня. Це рішення розлютило Дональда Трампа, який посварився зі своєю донькою, пише The Mirror.

В результаті президентства Дональда Трампа загинуло багато людей. Постраждала і його власна родина. Його старші діти стали соціальними ізгоями у своїх колись елітних колах. Тепер всі вони планують поїхати з Манхеттена у Флориду.

Навіть Іванка пішла проти свого батька, прийнявши запрошення його суперника. Варто відзначити, що дівчині вже довелося залишити місто.

Місцеві ЗМІ додають, що крім сім'ї від Дональда Трампа також відвертаються його друзі, партнери по бізнесу та численні послідовники.

Нагадаємо, що у Вашингтоні посилюють заходи безпеки перед церемонією інавгурації обраного президента США Джозефа Байдена. Напередодні 20 січня навколо центру столиці створюють контрольно-пропускні пункти. В цьому році заходи були посилені після того, як прихильники Дональда Трампа штурмували Капітолій 6 січня, намагаючись запобігти остаточне підтвердження перемоги Байдена.

Як повідомляло РБК-Україна, компанія Facebook з 15 січня почала блокувати створення будь-яких заходів у безпосередній близькості від Білого дому і Капітолію США. Обмеження діятимуть до дня інавгурації Джо Байдена, 20 січня.

Раніше повідомлялося, що прихильники Дональда Трампа в соцмережах закликають до зриву інавгурації обраного президента Джо Байдена.