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Facebook почав блокувати створення заходів через інавгурацію Байдена

США, Субота 16 січня 2021 04:55
Facebook почав блокувати створення заходів через інавгурацію Байдена
Фото: Facebook (pexels)
Автор: Даша Харченко

Компанія Facebook з 15 січня почала блокувати створення будь-яких заходів у безпосередній близькості від Білого дома і Капітолію США. Обмеження діятимуть до дня інавгурації Джо Байдена, 20 січня.

Про це повідомляє Reuters.

У Facebook вирішили блокувати заходи через масові заворушення, які відбулися 6 січня в Капітолію. Таким чином хочуть забезпечити безпеку під час інавгурації Байдена.

Раніше повідомлялося, що прихильники чинного президента США Дональда Трампа у соцмережах закликають до зриву інавгурації обраного президента Джо Байдена.

Нагадаємо, у місті Вашингтон, столиця США, чергуватимуть понад 20 тисяч військовослужбовців в день інавгурації вибраного президента Джо Байдена. Вони будуть слідкувати за підтриманням порядку в столиці.

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