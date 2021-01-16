Советница и дочь Трампа приняла приглашение Джо Байдена: отвернулись все

Иванка Трамп (фото: instagram.com/ivankatrump)

Иванка Трамп, которая была советницей своего отца Дональда Трампа, приняла приглашение от Джо Байдена и будет присутствовать на его инаугурации 20 января. Это решение разозлило Дональда Трампа, который поссорился со своей дочерью, пишет The Mirror.

В результате президентства Дональда Трампа погибло много людей. Пострадала и его собственная семья. Его старшие дети стали социальными изгоями в своих некогда элитных кругах. Теперь все они планируют уехать из Манхеттена во Флориду.

Даже Иванка пошла против своего отца, приняв приглашение его соперника. Стоит отметить, что девушке уже пришлось покинуть город.

Местные СМИ добавляют, что помимо семьи от Дональда Трампа также отворачиваются его друзья, партнеры по бизнесу и многочисленные последователи.

Напомним, что в Вашингтоне усиливают меры безопасности перед церемонией инаугурации избранного президента США Джозефа Байдена. Накануне 20 января вокруг центра столицы создают контрольно-пропускные пункты. В этом году меры были усилены после того, как сторонники Дональда Трампа штурмовали Капитолий 6 января, пытаясь предотвратить окончательное подтверждение победы Байдена.

Как сообщало РБК-Украина, компания Facebook с 15 января начала блокировать создание любых мероприятий в непосредственной близости от Белого дома и Капитолия США. Ограничения будут действовать до дня инаугурации Джо Байдена, 20 января.

Ранее сообщалось, что сторонники Дональда Трампа в соцсетях призывают к срыву инаугурации избранного президента Джо Байдена.