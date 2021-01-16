Інавгурація Байдена: в центрі Вашингтона створюють периметр безпеки

Фото: Вашингтон (nationalgeographic.com)

У Вашингтоні посилюють заходи безпеки перед церемонією інавгурації обраного президента США Джозефа Байдена. Напередодні 20 січня навколо центру столиці створюють контрольно-пропускні пункти.

Про це повідомляє агентство Reuters.

У цьому році заходи були посилені після того, як прихильники Дональда Трампа штурмували Капітолій 6 січня, намагаючись запобігти остаточному підтвердженню перемоги Байдена.

Служба національних парків повідомила в п'ятницю, що негайно закриває для відвідувачів Національну алею та культові пам'ятки США у Вашингтоні як мінімум до 21 січня. Центр включає в себе такі пам'ятки, як Меморіал Лінкольна і пам'ятник Вашингтону. Територія навколо Білого дому також була закрита, як і ключовий міст через річку Потомак, який з'єднує Вірджинію з Вашингтоном, а також парки Східного і Західного Потомака, включаючи Хейнс-Пойнт, які знаходяться недалеко від центру.

"Ми не можемо допустити повторення хаосу і незаконних дій, свідками яких стали Сполучені Штати і весь світ минулого тижня", - заявив журналістам Метью Міллер, глава вашингтонського польового офісу Секретної служби.

Офіційні особи США заявили, що очікують, що чисельність військовослужбовців Національної гвардії у Вашингтоні, округ Колумбія, зросте до 25 тисяч, і ця цифра може зрости ще більше.

Як повідомляло РБК-Україна, компанія Facebook з 15 січня почала блокувати створення будь-яких заходів у безпосередній близькості від Білого дому і Капітолію США. Обмеження діятимуть до дня інавгурації Джо Байдена, 20 січня.

Раніше повідомлялося, що прихильники Дональда Трампа в соцмережах закликають до зриву інавгурації обраного президента Джо Байдена.