Слідство має умовний портрет людини, яка вчинила замах на життя Шефіра, - Єнін

В рамках розслідування справи щодо замаху на життя першого помічника президента України Сергія Шефіра, слідство встановило умовний портрет, зріст та вагу стрілка. Це спрощує пошук злочинця та його спільників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова першого заступника міністра внутрішніх справ України Євгенія Єніна в програмі "Свобода слова Савіка Шустера" .

За словами Єніна, слідчі перевірили тисячі телефонних дзвінків, що були зареєстровані у відповідних зонах, до й в момент замаху на життя Шефіра. Також правоохоронці встановили умовний портрет, зріст й вагу стрілка та дізналися про те, що у нього були спільники.

"Ми дослідили тисячі телефонних дзвінків, які в момент скоєння злочину, або перед ним перебували у відповідних зонах. Ми розуміємо, що злочинець був не один. Ми маємо умовний портрет, зріст, вагу (стрілка - ред.) та інші сліди, які ми встановили під час слідчих дій. Це спростить нам пошук правопорушника та його спільників", - заявив Єнін.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що невідомий вчинив замах на життя першого помічника президента України Сергія Шефіра.

В новом выпуске "Свободы слова Савика Шустера" 24 сентября зрители услышат эксклюзивный комментарий пострадавшего водителя Сергея Шефира Александра Иванько из клиники "Феофания". Также эксперты в студии, среди которых Денис Монастырский, Дмитрий Разумков, Руслан Стефанчук, Руслан Рябошапка, Дмитрий Гордон и другие, дают ответ на вопрос: было ли нападение на помощника Зеленского покушением на президентские реформы и изменит ли страну "Закон об олигархах"?



Напомним, в предыдущем выпуске политического ток-шоу Руслан Стефанчук рассказал, может ли он заменить Дмитрия Разумкова на посту спикера Верховной Рады.



Также ккраинцам рассказали, кто попадет в реестр олигархов и существует ли риск для среднего класса.



А еще крупный бизнесмен и гендиректор Dragon Capital Томаш Фиала рассказал, считает ли себя влиятельным олигархом, владея СМИ.



Кроме того, в "Свободе слова Савика Шустера" Александр Данилюк "наехал" на Коломойского.



В том же выпуске секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал свое предложение по переходу на латиницу для украинцев.