Мягкие игрушки у взрослых в постели? Ученые объяснили, что это означает для психики

О мягких игрушках в постели у взрослых обычно не говорят. Но если вы спросите у своих друзей, то по крайней мере половина признается, что рядом с подушкой у них есть заяц, мишка или еще какой-то пушистый зверек. О чем это может говорить? И может ли это быть вредными для психики взрослого?

Почему взрослые спят с мягкими игрушками и что об этом говорят ученые, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на CNN .

Спят ли взрослые с мягкими игрушками?

Докторант по клинической психологии в Университете Пенсильвании Макс Генеков, который является отцом и владельцем мягких игрушек, признается, что плюшевые игрушки были в его жизни всегда. У него есть плюшевый енот еще с детства и он вяжет крючком игрушки, когда у друзей рождаются дети, а ночью он использует игрушку как подушку. И считает, что это абсолютно нормально, хоть некоторые люди скажут, что это странно.

По данным компании по исследованию рынка и технологий, когда началась пандемия COVID-19 во многих странах резко выросли продажи плюшевых игрушек. Только в 2024 году 21% таких игрушек был продан взрослым старше 18 лет.

"Мягкие животные пришлись по душе молодежи и взрослым как средство для развлечения, коллекционирования и обеспечения комфорта во время пандемии", - объясняет советник по производству игрушек в США Джули Леннет.

Опросы показывают, что более половины людей держали в детстве мягкое животное, а около 40% сказали, что спят с плюшевой игрушкой.

"Мне интересно, ищут ли люди больше комфорта перед лицом неопределенности. И для людей, которые одиноки, было бы хорошо иметь что-то, с чем можно обняться ночью", - добавляет психолог сна и основатель клиники сна доктор Джейд Ву.

На самом деле игрушки присутствуют в жизни взрослых почти везде, и вовсе не потому, что у них есть дети. Мягкие игрушки есть в машинах, они могут прятаться на рабочем столе или в ящиках тумбочек, игрушки часто присутствуют в путешествиях, и конечно - они есть в постели.

Что говорят ученые

Эксперты считают, что нет ничего плохого в том, чтобы во взрослом возрасте иметь мягкое животное и использовать его для лучшего сна. На самом деле положительных моментов в этом много.

Психиатр-терапевт из Сиэтла доктор Джессика Ламар использует мягких животных со взрослыми, которые переживают травму. Они идут в магазин и выбирают ту, которая, по их мнению, символизирует их внутреннего ребенка или младшую версию себя - чтобы они могли вылечить травму из детства.

По словам доктора Генекова, мягкая игрушка нужна не только тем, кто переживает травмы. Любой может получить пользу от нежности, мягкости и самоуспокоения, которые дает плюшевый предмет.

Мягкое животное, которое у вас есть еще с детства, может вызвать ностальгию, связь с семьей, друзьями, от которых вы далеко. А еще точку соприкосновения для приятных воспоминаний.

"Это может быть очень уютно, расслабляюще и приятно. Нет никаких причин, почему взрослые не могут пользоваться преимуществами, которые получают дети", - говорит доктор Ву. Может ли игрушка в постели навредить психике взрослого (фото: freepik.com)

Может ли привязанность к игрушке навредить?

Проблема именно в том, что вы можете подумать, что мягкая игрушка только для детей.

"Если мы думаем через призму здорового, уравновешенного взрослого человека, я на самом деле считаю, что это очень полезно: "Я взрослый, который уже учится в колледже, и я все еще имею здоровую привязанность к своему детству". Это замечательно, когда имеешь возможность сказать: "Это часть моей детской личности, с которой я хочу оставаться на связи", - говорит доктор Ламар.

И проблемой стоит считать, когда кто-то расстраивается или не может заснуть, когда рядом нет любимой игрушки. А ещё - когда люди используют свои игрушки, чтобы избежать других проблем.

На самом деле использование плюшевых животных для улучшения самочувствия может быть хорошим моделированием для детей в вашей жизни.

"Это один из способов самоуспокоиться. Мы берем в постель что-то вроде животного, и это успокаивает. Это одна из вещей, которым вы должны научить детей, когда они маленькие - как саморегулироваться, как самоуспокаиваться", - говорит клинический психолог из Вестона Барбара Гринберг.

Для чего взрослым нужна игрушка в постели?

Игрушка в вашей постели ночью может соответствовать эволюционным потребностям и значительно улучшить качество сна, а еще - успокоить нервную систему.

"Мы спим лучше, когда чувствуем себя в безопасности, поэтому когда мы чувствуем себя уязвимыми, тогда мы хотим социального контакта. Социальный сон заставляет нас чувствовать себя в безопасности и лучше спать. Следовательно, мягкая игрушка может быть хорошей альтернативой тому, чтобы кто-то другой спал в вашей постели", - говорит доктор Ву.

Она добавила, что существуют некоторые исследования, которые показывают, что тяжелые одеяла помогают успокоить ум и тело. Таким образом тяжелые мягкие игрушки могут выполнять такую же функцию, как и тяжелое одеяло.

Кроме того, мягкое животное помогает лучше спать, потому что подает сигнал мозгу о том, что пришло время расслабиться.

"Ощущения, запах, вид - могут быть связаны со сном, и поэтому они помогают сигнализировать о том, что сон должен наступить очень быстро", - пояснила психолог.

А доктор Гринберг добавила, что если игрушка помогает справиться со стрессом, это гораздо лучшая альтернатива, чем прием транквилизатора или выпитый бокал вина. Игрушка еще никогда и никому не навредила.

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