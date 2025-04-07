Эти 7 вещей в спальне не дают вам выспаться: избавьтесь от них прямо сейчас!

Спальня - это место для отдыха, восстановления сил и релаксации. Однако некоторые предметы декора могут мешать полноценному сну, создавать ощущение дискомфорта или даже провоцировать тревожность.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, каких вещей лучше избегать в спальне и чем их можно заменить, чтобы атмосфера была гармоничной и уютной.

Яркие и агрессивные изображения

Картины с бурным морем, постеры с неоновыми красками или слишком абстрактные работы могут вызвать эмоциональное напряжение. Визуальный шум не дает мозгу полностью расслабиться, что затрудняет засыпание. Слишком контрастные изображения или сцены с активным движением способны провоцировать беспокойный сон.

Спокойная цветовая гамма и мягкие линии помогут создать расслабляющую атмосферу. Оптимальным выбором станут пейзажи, акварельные картины или абстракция в пастельных оттенках.

Большие зеркала напротив кровати

Расположение зеркала непосредственно перед кроватью - неоднозначное решение, которое может вызвать дискомфорт. Внезапно проснувшись в темноте, можно испугаться собственного отражения. Кроме того, зеркала усиливают энергетику пространства, что не всегда способствует спокойному сну.

Если хочется использовать зеркальную поверхность для расширения пространства, лучше разместить ее на боковой стене. Альтернативный вариант - мебель с небольшими зеркальными вставками или раздвижные шкафы с матовыми отражениями.

Большие зеркала в спальне могут подсознательно раздражать и возбуждать психику (фото: Freepik.com)

Слишком резкие и насыщенные ароматы

Интенсивные запахи могут вызвать головную боль или спровоцировать бессонницу, особенно если это синтетические ароматизаторы. Даже натуральные эфирные масла в больших количествах способны перегружать восприятие. Особенно стоит избегать сильных цветочных, мускусных или сладких ароматов в спальне.

Вместо этого лучше выбирать легкие, естественные нотки - лаванда, сандал, ваниль или цитрусовые ароматы в мягком варианте. Оптимальным решением будут свечи с натуральными эфирными маслами или легкие диффузоры.

Чрезмерное количество мелких аксессуаров

Большое количество мелких предметов создает визуальный беспорядок и делает пространство загроможденным. Избыток статуэток, фоторамок, декоративных подушек или сувениров заставляет мозг подсознательно обрабатывать лишнюю информацию.

В результате спальня перестает быть местом покоя, а вместо этого напоминает музей. Лучше выбрать несколько любимых вещей, которые имеют особое значение, и сделать ставку на минимализм. Чистота и простота декора помогают поддерживать ощущение легкости и гармонии.

Избыток мелочей в интерьере постоянно притягивает внимание и лишает спокойствия (фото: Freepik.com)

Рабочие предметы и мотивирующие надписи

Спальня - это зона отдыха, а не место для работы или решения дел. Дневник, ноутбук или табличка с мотивационной фразой вроде "Работай больше - будешь отдыхать потом" могут напоминать о незавершенных задачах. Постоянная связь с рабочими процессами даже подсознательно мешает расслабиться.

Лучше заменить эти предметы на вещи, которые ассоциируются с отдыхом: любимые книги, свечи, небольшие растения или уютные декоративные предметы. Так спальня будет оставаться местом гармонии и покоя.

Чрезмерно насыщенные цвета в интерьере

Избыток ярких оттенков в спальне действует так же, как кофе перед сном - бодрит и активизирует нервную систему. Красные, кислотно-желтые или насыщенные фиолетовые элементы могут вызвать чрезмерное возбуждение.

Это касается и текстиля: подушки, одеяла или шторы слишком ярких цветов способны утомлять зрение. Если хочется добавить цвета, лучше отдать предпочтение приглушенным оттенкам - пудрово-розовому, серо-голубому или нежно-зеленому. Они создают уют и способствуют расслаблению.

Яркие цвета - плохой выбор для спальни (фото: Freepik.com)

Неприятные на ощупь текстуры

Тактильные ощущения также влияют на качество отдыха, поэтому стоит внимательно подходить к выбору материалов в спальне. Синтетические ткани могут вызвать раздражение кожи и дискомфорт во время сна. Они не дышат, вызывая перегрев или чрезмерное потоотделение.

Оптимальным выбором станут натуральные материалы - хлопок, лен или сатин, которые обеспечивают приятный контакт с кожей. Использование качественных тканей поможет создать максимально комфортные условия для сна.