"Совам" на заметку: каким болезням вы подвержены и как себя уберечь

Люди, которые привыкли поздно засыпать и поздно просыпаться - в группе риска. Ученые выяснили, что "совы" чаще сталкиваются с проблемами сердца, депрессией, диабетом и алкоголизмом. И дело не только в количестве сна - а в самом циркадном ритме.

Почему "совы" более подвержены проблемам со здоровьем и о чем предупреждают ученые, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на The Jerusalem Post.

Что известно о новом исследовании

Новое исследование, которое провели в Университете Суррея, показало, что "совы" (люди, которые предпочитают не спать допоздна), имеют более высокий риск депрессии. Ученые отмечают, что повышенный риск связан с такими факторами, как плохое качество сна, низкая внимательность и большие трудности с выражением эмоций.

Участники исследования заполняли электронные анкеты, в которых указывали данные о своих привычках сна, психическом состоянии и употреблении алкоголя. Это было необходимо, чтобы ученые определили хронотип каждого добровольца в отношении времени сна и бодрствования. Анкеты также помогли оценить симптомы депрессии, уровень внимательности, модели мышления и качество сна.

Результаты обнаружили тесную связь между привычкой не спать до поздней ночи и депрессией. Ночные совы демонстрировали более сильные симптомы депрессии, чем те, кто жил с умеренным режимом сна.

Также ученые выяснили, что "совы", как правило, имеют более низкое качество сна по сравнению с теми, кто встает рано. А это приводит к повышенной дневной сонливости и снижению осознания текущего момента.

"Большая доля (около 50%) молодых взрослых - ночные "совы", и уровень депрессии среди них выше, чем когда-либо. Поэтому изучение этой связи является важным", - добавил автор исследования, преподаватель неврологии в Университете Суррея Саймон Эванс.

Он пояснил, что усиление симптомов депрессии у "сов" объясняется несколькими факторами, в частности:

Недосыпание

Размышления о негативных мыслях

Влияние работы и учебы, которые заставляют идти против биологической природы

К чему приводит режим у "сов"

Исследователи обнаружили, что низкая внимательность вместе с плохим качеством сна и высоким потреблением алкоголя, вероятно, объясняет больший риск депрессии у "сов".

"Более важными являются открытия о том, что связь между хронотипом и депрессией была полностью опосредована определенными аспектами осознанности, в частности "осознанными действиями" - качеством сна и употребления алкоголя.

Это означает, что эти факторы, кажется, объясняют, почему ночные "совы" чаще сообщают о симптомах депрессии. Эти результаты совпадают с предыдущими исследованиями, которые связывали плохой сон и алкоголь с депрессией", - добавил Эванс.

Ученые говорят, что такие черты внимательности, как осознанность и описание чувств могут помочь снизить риск депрессии. "Жаворонки" демонстрируют более осознанное действие из-за их тенденции спать лучше, а следовательно, имеют меньший риск усталости, невнимательности и блуждания ума посреди дня.

Как "совы" могут себе помочь

Улучшение сна, например, соблюдение регулярного расписания, сокращение времени перед отходом ко сну, улучшение среды для сна, может помочь "совам" получить необходимый спокойный сон.

Установление постоянных ритуалов и успокаивающие вечерние процедуры могут улучшить привычки сна. Это также может помочь уменьшить употребление алкоголя вечером и настроит на занятия делами на осознанность, например, управляемая медитация. Все это помогает стабилизировать психическое здоровье в долгосрочной перспективе.

Что еще влияет на сон у "сов"

Ещё один интересный факт, который обнаружили исследователи: воздействие яркого света ночью, будь то от экранов или от искусственного освещения, нарушает сон "сов" и негативно влияет на психическое здоровье.

"По сути, мы обнаружили, что хроническое воздействие яркого света - даже такого, которое вы испытываете в своей гостиной дома - повышает уровень определенного гормона стресса в организме, что приводит к депрессии и снижению когнитивных функций", - добавил исследователь биологического факультета Университета Джона Хопкинса Самер Хаттар.

"Совы" больше активны вечером, потом они спят и просыпаются позже и многие из них спят часть дня, когда весь остальной мир активен. Такой образ жизни может привести к проблемам, которые усугубляют симптомы депрессии.

Люди, которые работают в ночные смены или ведут образ жизни, который требует от них активности ночью, имеют значительные риски развития депрессии.