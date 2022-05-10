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Українці отримають разову фінансову допомогу від держави: хто і скільки отримає

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Вівторок 10 травня 2022 09:56
Українці отримають разову фінансову допомогу від держави: хто і скільки отримає Фото: Жертвам війни в Україні виплачуватимуть щорічну допомогу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Постраждалим від війни в Україні людям виплачуватимуть разову щорічну матеріальну допомогу. Таке рішення прийняв Кабінет Міністрів. Гроші отримають ветерани війни і нацистських переслідувань.

Про це йдеться в постанові Кабінету Міністрів від 7 травня.

Скільки заплатять людям у 2022 році

Відповідно до Законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та "про жертви нацистських переслідувань" буде надана соціальна допомога. Цього року виплати не будуть меншими, ніж у 2021 році.

Цього року гроші люди нараховуватимуть з червня.

Які розміри допомоги

  • особи з інвалідністю внаслідок війни та колишні малолітні (яким на момент ув'язнення не виповнилося 14 років) ув'язнені концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового утримання, визнані особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та інших причин – 4 421 грн - I група; 3 906 грн - II група; 3 391 грн - III група;
  • учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності та колишні неповнолітні (яким на момент ув'язнення не виповнилося 18 років) ув'язнені концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового утримання, а також діти, що народилися в зазначених місцях примусового утримання їх батьків – 1 491 грн;
  • особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною – 4 421 грн;
  • члени сімей загиблих та подружжя (подружжя) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, подружжя (подружжя) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге – 966 грн;
  • члени сімей загиблих (померлих) захисників та захисниць України – 966 грн;
  • учасники війни та колишні ув'язнені концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового утримання, особи, насильно вивезені на примусові роботи, діти партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога – 612 грн.

Зазначається, що всього допомогу отримають близько мільйона українців.

Як ми раніше писали, пенсії в Україні підвищать деяким людям після перерахунку виплат у квітні. Надбавка в середньому збільшилася на 1,5 тисяч гривень.

Читайте також, що переселенці можуть отримати 2220 гривень за програмою ООН у ПриватБанку.

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Кабінет Міністрів України
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