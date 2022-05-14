ru ua
Сб, 14 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Біженців у Польщі можуть змусити повернути допомогу з відсотками: як цього не допустити і що потрібно зробити

Новость на русском →
Польща, Субота 14 травня 2022 17:34
Біженців у Польщі можуть змусити повернути допомогу з відсотками: як цього не допустити і що потрібно зробити Фото: Біженців у Польщі можуть змусити повернути фінансову допомогу (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Українці, які отримали тимчасовий притулок у Польщі, повинні повідомити ZUS про своє повернення додому. Якщо ж вони поїдуть, не попрощавшись, їх можуть змусити повернути фінансову допомогу з відсотками.

Про це розповіла представник ZUS Івона Ковальська-Матіс у виданні Wroclife.

Українці в Польщі мають зараз право скористатися соціальною допомогою нарівні з поляками. Це програма 500+ для дітей, соціальні виплати для дорослих, безкоштовна медицина і дитячий сад.

Всі пільги припиняються, якщо українці повертаються додому. І місцева влада просить повідомляти про своє повернення в Україну. Якщо ж не повідомити ZUS офіційно - це може мати серйозні наслідки, аж до вимоги відшкодувати фінансову допомогу з відсотками.

"Наслідком втрати права на легальне перебування в Польщі є втрата права на виплати для сім'ї, тобто 500+, RKO і ясла",- підкреслила Регіональний представник ZUS Івона Ковальська-Матіс.

Всі виплати перераховують українцям, які знаходяться в Польщі та не виїжджають за межі країни більш ніж на 30 днів. Якщо ж українці збираються повертатися, то їм потрібно повідомити про це в ZUS і відмовитися від отримання соціальних виплат і пільг.

"Попереджаю, що у нас є можливість перевірити, чи покинула дана людина нашу країну. Коли іноземець, який отримує у нас гроші, не повідомляє про виїзд з Польщі, йому доведеться повернути виділену фінансову допомогу з відсотками", - додала Ковальська-Матіс.

Вона зазначила, що ZSU має доступ до різних державних реєстрів – освітніх, список застрахованих осіб.А при необхідності ZSU може використовувати й реєстр громадян України, який веде прикордонна служба.

Іноземці, які отримують польські грошові допомоги, перед від'їздом з Польщі, можуть повідомити про це через Платформу електронних послуг (PUE) управління соціального страхування. Потрібно всього лише вибрати необхідну форму і заповнити її (POG).

Це стосується не тільки тих громадян, які повертаються в Україну, а й тих, хто збирається переїхати в іншу країну ЄС.

Допомогу припиняють нараховувати з наступного місяця. Більш детально про те, як оформити відмову від соціальної допомоги та повідомити про свій виїзд з Польщі – можна ось тут.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Wizz Air надасть 10 тисяч квитків для українських біженців.

А також розповідали про те, що у Польщі випустили марки з Зеленським і весь тираж продали за пару годин.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польша Біженці Переселенці з Донбасу
LITE
Помилки жінки, через які вона приречена на самотність
Помилки жінки, через які вона приречена на самотність