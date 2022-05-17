ru ua
Вт, 17 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Соціальні виплати в червні для українців: хто отримає одноразову грошову допомогу

Новость на русском →
Вівторок 17 травня 2022 09:12
Соціальні виплати в червні для українців: хто отримає одноразову грошову допомогу Грошові виплати українцям у червні(Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У червні українці зможуть отримати грошову допомогу. Це торкнеться не тільки вимушених переселенців і тих, хто в результаті військових дій втратив житло. Додаткові виплати також отримають ветерани, багатодітні сім'ї, літні люди.

Кому в червні дадуть грошову допомогу і в якому розмірі, розповіла Міністр соціальної політики Марина Лазебна в інтерв'ю УНІАН.

Щорічні виплати ветеранам

У червні одноразову грошову допомогу отримає майже мільйон українців. Це виплати ветеранам до 9 травня. Таку допомогу виплачують щорічно, але цього року виплати ветеранам змушені були перенести на Червень.

Як пояснила Марина Лазебна, постанову у Верховній Раді щодо визначення розміру щорічної разової грошової допомоги до 9 травня зареєстрували ще до повномасштабного вторгнення Росії. Однак депутати не встигли за нього проголосувати.

Але свій обов'язок перед ветеранами уряд виконає, і всі допомоги почнуть виплачувати в червні.

  • Громадяни, які мають статус ветерана війни, ув'язнених концтаборів та гетто – отримають по 612 гривень.
  • Інваліди війни 1 групи та люди з особливими заслугами перед Україною – до 4421 гривні.

Додаткові виплати українцям

У Мінсоцполітики ведуть переговори з міжнародними партнерами, щоб під час війни надати грошові виплати та іншим категоріям. А саме:

  • Багатодітні сім'ї
  • Сім'ї, де виховуються діти з інвалідністю
  • Люди похилого віку з низькими доходами

За кожну категорію відповідатиме певна міжнародна організація, яка надасть грошові виплати. Зараз таких організацій вже кілька: ЮНІСЕФ, УВКБ ООН, Всесвітня продовольча програма, Міжнародний Комітет Червоного Хреста, Міжнародна організація з міграції.

Виплати в розмірі від 2200 до 2500 гривень зможуть отримати понад 2 мільйони українців, які постраждали через війну.

Такі виплати будуть або разовими, або надані на термін до 3 місяців.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, біженців у Польщі можуть змусити повернути виплати з відсотками.

А також розповідали про те, українці отримають разову фінансову допомогу від держави.

Читайте РБК-Україна в Google News
выплаты социальная помощь
LITE
Помилки жінки, через які вона приречена на самотність
Помилки жінки, через які вона приречена на самотність