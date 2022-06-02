"Бійці в жахливому стані": волонтер просить терміново допомогти пораненим військовим

"Борти з пораненими приходять щодня. Багато бійців у важкому стані, з жахливими опіками, з відірваними кінцівками, з кульовими і осколковими пораненнями. Я розумію, що багато потреб на фронт, ми їх теж закриваємо, але життя наших захисників найцінніше. Прошу допомогти з придбанням апаратів зовнішньої фіксації, вони рятують кістки", - повідомила волонтер.

Також вона додала, що виробляють в Україні. Потрібно зібрати суму в 50 тисяч гривень.

"Замовила, на понеділок будуть готові 30 штук, це 60 тис. грн. Апарат і розхідники, апарат чекаємо, розхідники треба викупити завтра, 50 штук по 750 грн і 10 контейнерів по 650 грн. Ваки дуже потрібні для порятунку рук і ніг. Загальна сума близько 50 тис. грн", - зазначила Юсупова.

Також на фронт дуже потрібен дизельний генератор, там все погоріло на позиції, вони дорогі 55-65 тисяч гривень.

Реквізити для допомоги

Пайпал

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