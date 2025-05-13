Находка у реки удивила Европу: что известно об уникальном кладе XI века

Что именно нашли под землей

Это открытие стало возможным благодаря сотрудничеству местных жителей с Государственной службой охраны памятников Саксонии-Анхальт. И хотя поиски имели целью исследование ландшафта, вместо этого нашли окно в прошлое.

Клад находился на глубине всего 35 сантиметров, недалеко от реки Эльба, возле деревни Любс. Один из участников исследований заметил блеск в почве, который оказался серебряной монетой. Тщательные раскопки позволили извлечь 272 монеты, пролежавшие в земле почти тысячу лет. Все они датируются XI веком и находятся в удивительно хорошем состоянии.

д состоял преимущественно из серебряных монет - 196 денариев, 65 пфенигов с высоким ободком и 12 оболов. Все монеты были скоплены в обесцвеченном пятне почвы диаметром примерно 30 сантиметров. Рядом обнаружили обломки глиняного горшка, вероятно, именно в нем и хранилось серебро. На дне также нашли остатки текстиля - очевидно, монеты были завернуты в ткань или положены в мешочек.

Расположение монет было плотным, что помогло сохранить их в отличном состоянии. Такое хранилище могло принадлежать духовному лицу, местному казначею или даже состоятельному торговцу. Археологи подчеркивают, что это не просто случайный набор монет, а целенаправленно сформированный финансовый резерв.

В 13 веке пфениги были серебряными и золотыми (фото: Википедия)

Когда и кем могли быть спрятаны эти монеты

Древнейшие пфениги в коллекции датируются временами архиепископа Геро Магдебургского, который руководил в 1012-1023 годах. Другие монеты относятся к периоду архиепископа Гунфрида (1032-1051), а самые поздние - ко времени епископа Бурхарда из Гальберштадта (1036-1059). Это дает основание считать, что клад был спрятан примерно после 1059 года.

Часть монет имеет гравировку с названием Магдебурга, что подчеркивает роль города как религиозного и экономического центра. Большинство монет были отчеканены под контролем церковной власти, что свидетельствует о ее огромном влиянии на финансовую систему того времени.

Ученые считают, что монеты могли быть скрыты во время политической нестабильности, угрозы нападения или изменений в церковной иерархии. Такие находки помогают лучше понять средневековую экономику и взаимосвязь между религией и деньгами.

Почему эта находка так важна

Этот серебряный клад является не только красивой коллекцией монет, но и бесценным историческим свидетельством. Он позволяет лучше исследовать денежное обращение в Центральной Европе XI века и особенности средневековой монетной чеканки.

Благодаря четким временным границам чеканки, клад является идеальным источником для датировки других археологических объектов. Его связь с церковными деятелями указывает на финансовую автономию духовенства. Такие открытия меняют наше представление о роли церкви не только в вере, но и в экономике.