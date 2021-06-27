"Стан вкрай важкий": здоров'я співачки МакSим погіршилося

За її словами, стан 38-річної співачки Марини Абросімової, відомої як МакSим, знову погіршився. У артистки медики діагностували ураження легень понад 80%. Артистка, як і раніше перебуває в комі, за її життя кожного дня борються медики.

Як пише "RT", офіційний представник співачки спростувала чутки про те, що артистку перевели на екстракорпоральну мембранну оксигенацію.

"У мене немає такої інформації. Зараз стан Марини оцінюється як вкрай важкий, прошу зрозуміти позицію сім'ї й близьких - кожна людина має право на приватність, попри те, що є публічною особою. На цю мить ні я, ні сім'я не можемо давати ніяких коментарів, і я прошу це зрозуміти", - пише видання.

Як відомо, в середині червня 38-річну співачку МакSим госпіталізували до лікарні з гострою пневмонією та підозрою на коронавірус.

Вже 19 червня медики ввели пацієнтку в штучну кому і під'єднати до апарату ШВЛ після того, як діагностували у неї 75% ураження легень. При цьому, тести на коронавірус показували негативний результат. Тоді стан співачки лікарі розцінювали, як важкий.