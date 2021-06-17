Кравчук розповів, коли Росія " розвалиться на шматки"
Леонід Кравчук розповів, що Росії абсолютно не вигідно починати велику війну проти України. Однак ця країна використовує тиск, щоб домогтися свого, але це може привести до її розпаду.
Таку думку перший президент України та керівник делегації в ТГК з питань Донбасу Леонід Кравчук висловив у програмі "Ходять чутки"з Раміною Єсхакзай.
Ведуча запитала у свого гостя про те, які ж повинні бути умови для того, щоб Росії було невигідно продовжувати війну.
"Росія знає тільки один шлях обговорення питання - це потрібно тиснути. Вона сама всіх тисне, вона не розуміє, що таке обговорення і переговори на демократичних принципах. Вона розуміє силу. Я вважаю, що, якщо цивілізований світ, демократичний світ, і США перш за все, Європа плюс, будуть застосовувати до Росії такі ж методи тиску, через санкції, через дипломатично-політичні форми, виключаючи військові, тоді Росія зрозуміє, що іншого шляху, крім демократичного немає. І по-іншому подивиться на Донбас і на Україну", - сказав Леонід Кравчук.
Він додав, що Росія просто розвалиться на шматки в спробі підпорядкувати собі Україну і її жителів.
"Відмовиться від своїх нездійсненних намірів підпорядкувати собі Україну. Я хочу сказати, що це нездійсненні бажання - Україну підпорядкувати не можна. Той, хто спробує підпорядкувати Україну - сам загине. Я собі не уявляю, якщо Росія піде агресією і десь окупує Україну, утримати окупацію такого великого шматка території як Україна і такого волелюбного народу як українці - це неможливо. Росія не зможе цього зробити, вона розвалиться на шматки. Я абсолютно переконаний у цьому", - зазначив перший президент України.
Леонід Кравчук розповів, коли Росія розвалиться на шматки
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Кравчук розповів, як насправді Хрущов "дарував" Крим Україні.