Леонід Кравчук розповів, що Росії абсолютно не вигідно починати велику війну проти України. Однак ця країна використовує тиск, щоб домогтися свого, але це може привести до її розпаду.

Ведуча запитала у свого гостя про те, які ж повинні бути умови для того, щоб Росії було невигідно продовжувати війну.

"Росія знає тільки один шлях обговорення питання - це потрібно тиснути. Вона сама всіх тисне, вона не розуміє, що таке обговорення і переговори на демократичних принципах. Вона розуміє силу. Я вважаю, що, якщо цивілізований світ, демократичний світ, і США перш за все, Європа плюс, будуть застосовувати до Росії такі ж методи тиску, через санкції, через дипломатично-політичні форми, виключаючи військові, тоді Росія зрозуміє, що іншого шляху, крім демократичного немає. І по-іншому подивиться на Донбас і на Україну", - сказав Леонід Кравчук.

Він додав, що Росія просто розвалиться на шматки в спробі підпорядкувати собі Україну і її жителів.

"Відмовиться від своїх нездійсненних намірів підпорядкувати собі Україну. Я хочу сказати, що це нездійсненні бажання - Україну підпорядкувати не можна. Той, хто спробує підпорядкувати Україну - сам загине. Я собі не уявляю, якщо Росія піде агресією і десь окупує Україну, утримати окупацію такого великого шматка території як Україна і такого волелюбного народу як українці - це неможливо. Росія не зможе цього зробити, вона розвалиться на шматки. Я абсолютно переконаний у цьому", - зазначив перший президент України.

Леонід Кравчук розповів, коли Росія розвалиться на шматки