ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Стан Леоніда Кравчука погіршився: рідні заборонили лікарям коментувати

Новость на русском →
Середа 28 липня 2021 08:34
Стан Леоніда Кравчука погіршився: рідні заборонили лікарям коментувати Фото: Леонід Кравчук продовжує перебувати в лікарні (leonid.kravchuk.com.ua)
Автор: Людмила Жукова

Леонід Кравчук перебуває в реанімації після операції на серці і підключений до апарату штучної вентиляції легенів. Зараз стан політика погіршився і родичі заборонили медикам давати будь-які коментарі з цього приводу.

Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

Зараз перший президент України не може самостійно дихати.

"Я зараз біля київського Інституту серця. За інформацією прес-секретаря Леоніда Кравчука, тут його підключили до апарату штучної вентиляції легенів. Перший президент України, голова тристоронньої контактної групи на цей час не може самостійно дихати", - розповіла журналіст.

Відзначається, що сім'я Леоніда Макаровича заборонила медикам повідомляти подробиці його самопочуття, тому вони не дають ніяких коментарів.

Погіршення самопочуття у Леоніда Кравчука відбулося в червні, і він пропустив урочисте засідання Верховної Ради в День Конституції, а 29 червня йому зробили планову операцію на серці.

Варто зазначити, що це не перша операція на серці для 87-річного Кравчука. У 2017 кардіологи провели йому стентування серця.

Поки що медики не дають ніяких прогнозів, але відомо, що стан політика важкий.

Як ми раніше писали, Леонід Кравчук розповів, що Росії абсолютно не вигідно починати велику війну проти України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Леонід Кравчук
LITE
День Хрещення Київської Русі: що не можна робити в цей день, основні прикмети
День Хрещення Київської Русі: що не можна робити в цей день, основні прикмети