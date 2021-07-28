Стан Леоніда Кравчука погіршився: рідні заборонили лікарям коментувати
Леонід Кравчук перебуває в реанімації після операції на серці і підключений до апарату штучної вентиляції легенів. Зараз стан політика погіршився і родичі заборонили медикам давати будь-які коментарі з цього приводу.
Про це повідомляється в сюжеті ТСН.
Зараз перший президент України не може самостійно дихати.
"Я зараз біля київського Інституту серця. За інформацією прес-секретаря Леоніда Кравчука, тут його підключили до апарату штучної вентиляції легенів. Перший президент України, голова тристоронньої контактної групи на цей час не може самостійно дихати", - розповіла журналіст.
Відзначається, що сім'я Леоніда Макаровича заборонила медикам повідомляти подробиці його самопочуття, тому вони не дають ніяких коментарів.
Погіршення самопочуття у Леоніда Кравчука відбулося в червні, і він пропустив урочисте засідання Верховної Ради в День Конституції, а 29 червня йому зробили планову операцію на серці.
Варто зазначити, що це не перша операція на серці для 87-річного Кравчука. У 2017 кардіологи провели йому стентування серця.
Поки що медики не дають ніяких прогнозів, але відомо, що стан політика важкий.
Як ми раніше писали, Леонід Кравчук розповів, що Росії абсолютно не вигідно починати велику війну проти України.