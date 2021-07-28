Состояние Леонида Кравчука ухудшилось: родные запретили врачам комментировать

Леонид Кравчук находится в реанимации после операции на сердце и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Сейчас состояние политика ухудшилось, и родственники запретили медикам давать любые комментарии по этому поводу.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Сейчас первый президент Украины не может самостоятельно дышать.

"Я сейчас возле киевского Института сердца. По информации пресс-секретаря Леонида Кравчука, здесь его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Первый президент Украины, председатель трехсторонней контактной группы на данный момент не может самостоятельно дышать", — рассказала журналист.

Отмечается, что семья Леонида Макаровича запретила медикам сообщать подробности его самочувствия, поэтому они не дают никаких комментариев.

Ухудшение самочувствия у Леонида Кравчука произошло в июне, и он пропустил торжественное заседание Верховной Рады в День конституции, а 29 июня ему сделали плановую операцию на сердце.

Стоит отметить, что это не первая операция на сердце для 87-летнего Кравчука. В 2017 кардиологи провели ему стентирование сердца.

Пока что медики не дают никаких прогнозов, но известно, что состояние политика тяжелое.