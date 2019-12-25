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Стан Галини Волчек погіршується: що кажуть лікарі

STYLERЖиття    25.12.2019 - 12:57
Стан Галини Волчек погіршується: що кажуть лікарі
Галина Волчек (Фото з відкритих джерел)

Актрисі Галині Волчек стає гірше, її органи починають не витримувати

Знаменита актриса Галина Волчек була екстрено госпіталізована в Москві у понеділок, 23 грудня. За попередніми даними російських ЗМІ, у артистки почалися серйозні проблеми з серцем.

Для того, щоб стабілізувати стан Галини Волчек лікарям довелося ввести її в стан медикаментозної коми.

Як повідомляється в Telegram-каналі Mash, стан актриси, режисера і художнього керівника театру "Современник" сильно погіршився станом на ранок 25 грудня.

Первісною причиною проблем зі здоров'ям у 86-річної артистки назвали ускладнення після бронхіту. Вона майже місяць була на лікарняному і зовсім недавно знову вийшла на роботу.

"У художнього керівника "Современника" прогресує пневмонія, до цього діагнозу додався ателектаз – йде руйнування тканин легенів, в них збільшується кількість рідини. Знаменита актриса і режисер досі підключена до ШВЛ, стан оцінюється як вкрай важкий, зараз вона не стабільна", - йдеться в повідомленні.

Варто відзначити, що Галина Волчек вже давно має проблеми з хребтом і пересувається в інвалідному кріслі. Крім того, знамениту артистку мучать проблеми із серцем, легенями і підвищений артеріальний тиск.

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