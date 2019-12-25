Состояние Галины Волчек ухудшается: что говорят врачи

Галина Волчек (Фото из открытых источников)

Артистке Галине Волчек становится хуже, ее органы начинают не выдерживать

Знаменитая актриса Галина Волчек была экстренно госпитализирована в Москве во понедельник, 23 декабря. По предварительным данным российских СМИ, у артистки начались серьезные проблемы с сердцем.

Для того, чтобы стабилизировать состояние Галины Волчек врачам пришлось ввести ее в состояние медикаментозной комы.

Как сообщается в Telegram-канале Mash, состояние актрисы, режиссера и художественного руководителя театра "Современник" сильно ухудшилось по состоянию на утро 25 декабря.

Первоначальной причиной проблем со здоровьем у 86-летней артистки назвали осложнения после бронхита. Она почти месяц была на больничном и совсем недавно снова вышла на работу.

"У худрука "Современника" прогрессирует пневмония, к этому диагнозу добавился ателектаз – идет разрушение тканей легких, в них увеличивается количество жидкости. Знаменитая актриса и режиссер до сих пор подключена к ИВЛ, состояние оценивается как крайне тяжелое, сейчас оно не стабильно", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что Галина Волчек уже давно имеет проблемы с позвоночником и передвигается в инвалидном кресле. Кроме того, знаменитую артистку мучают проблемы с сердцем, легкими и повышенное артериальное давление.