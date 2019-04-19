ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Стан Дмитра Бикова погіршився: що відомо

STYLERЖиття    19.04.2019 - 17:09
Стан Дмитра Бикова погіршився: що відомо
Дмитро Биков в лікарні - у письменника інфаркт мозку (фото: соцмережі)

Дмитра Бикова ввели в медикаментозну кому

Дмитро Биков потрапив у лікарню 16 квітня після того, як йому стало погано в літаку - він летів з Єкатеринбурга в Уфу, щоб прочитати там лекцію "Російський анекдот як літературний жанр". Станом на 19 квітня письменнику-опозиціонеру діагностували інфаркт головного мозку, повідомляють росЗМІ.

Дружина Бикова, який підтримує Олега Сенцова, що незаконно утримується в Росії, і виступає проти політики Кремля по відношенню до України, розповіла про стан письменника.

Нагадаємо, зараз він знаходиться в московському госпіталі імені Бурденка, куди його перевезли в четвер, 18 квітня.

Стан Дмитра Бикова погіршився: що відомо

Дмитро Биков в лікарні - у письменника інфаркт мозку (фото: соцмережі)

За словами дружини Бикова Ірини, у свідомість він не приходив, його стан стабільно важкий, його ввели в медикаментозну кому. Транспортування в госпіталь Бурденко переніс добре.

За останніми даними крім набряку головного мозку, у нього знайшли важку форму сепсису. А в такому стані оперувати просто небезпечно - організм може не впоратися.

Раніше ми писали про те, що росіяни в соцмережах радіють з того, що Дмитро Биков потрапив у лікарню, і бажають йому смерті.

Нагадаємо, 16 квітня у Львові помер відомий український дисидент і один з лідерів національного руху.

Людина-епоха: помер легендарний український дисидент Я коротко скажу: Подерв'янський знову захопив українців (відео)
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: онлайн Результати виборів президента України
Новини України писатель
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся