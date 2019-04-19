Стан Дмитра Бикова погіршився: що відомо

Дмитро Биков в лікарні - у письменника інфаркт мозку (фото: соцмережі)

Дмитра Бикова ввели в медикаментозну кому

Дмитро Биков потрапив у лікарню 16 квітня після того, як йому стало погано в літаку - він летів з Єкатеринбурга в Уфу, щоб прочитати там лекцію "Російський анекдот як літературний жанр". Станом на 19 квітня письменнику-опозиціонеру діагностували інфаркт головного мозку, повідомляють росЗМІ.

Дружина Бикова, який підтримує Олега Сенцова, що незаконно утримується в Росії, і виступає проти політики Кремля по відношенню до України, розповіла про стан письменника.

Нагадаємо, зараз він знаходиться в московському госпіталі імені Бурденка, куди його перевезли в четвер, 18 квітня.

Дмитро Биков в лікарні - у письменника інфаркт мозку (фото: соцмережі)

За словами дружини Бикова Ірини, у свідомість він не приходив, його стан стабільно важкий, його ввели в медикаментозну кому. Транспортування в госпіталь Бурденко переніс добре.

За останніми даними крім набряку головного мозку, у нього знайшли важку форму сепсису. А в такому стані оперувати просто небезпечно - організм може не впоратися.

Раніше ми писали про те, що росіяни в соцмережах радіють з того, що Дмитро Биков потрапив у лікарню, і бажають йому смерті.

Нагадаємо, 16 квітня у Львові помер відомий український дисидент і один з лідерів національного руху.