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Состояние Дмитрия Быкова ухудшилось: что известно

STYLERЖизнь    19.04.2019 - 17:09
Состояние Дмитрия Быкова ухудшилось: что известно
Дмитрий Быков в больнице - у писателя инфаркт мозга (фото: соцсети)

Дмитрия Быкова ввели в медикаментозную кому

Дмитрий Быков попал в больницу 16 апреля после того, как ему стало плохо в самолете - он летел с Екатеринбурга в Уфу, чтобы прочитать там лекцию "Русский анекдот как литературный жанр". По состоянию на 19 апреля писателю-оппозиционеру диагностировали инфаркт головного мозга, сообщают росСМИ.

Супруга Быкова, который поддерживает незаконно удерживаемого в России режиссера Олега Сенцова, и выступает против политики Кремля по отношению к Украине, рассказала о состоянии писателя.

Напомним, сейчас он находится в московском госпитале имени Бурденко, куда его перевезли в четверг, 18 апреля.

Состояние Дмитрия Быкова ухудшилось: что известно

Дмитрий Быков в больнице - у писателя инфаркт мозга (фото: соцсети)

По словам жены Быкова Ирины, в сознание он не приходил, его состояние стабильно тяжелое, его ввели в медикаментозную кому. Транспортировку в госпиталь Бурденко перенес хорошо.

По последним данным кроме отека головного мозга, у него нашли тяжелую форму сепсиса. А в таком состоянии оперировать просто опасно - организм может не справиться.

Ранее мы писали о том, что россияне в соцсетях радуются тому, что Дмитрий Быков попал в больницу, и желают ему смерти.

Напомним, 16 апреля во Львове умер знаменитый украинский диссидент и один из лидеров национального движения.

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