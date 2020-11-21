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У сусідній країні коронавірус виявили у працівників норкових ферм

Автор: Анжеліка Галушко

Коронавірусом масово захворіли робітники норкових ферм Польщі

У Польщі на норкових фермах зафіксували випадки зараження коронавірусом. Захворіли майже 20 працівників ферми. Поки польські фахівці не беруться стверджувати, що люди інфікувалися саме від тварин.

Як повідомляє Reuters, коронавірус виявили у 18 робітників норкових ферм. Але польська влада вважає, що інфікувалися люди не через контакт з тваринами.

"Наразі немає підстав вважати, що норки були джерелом інфекції для цих 18 випадків", - йдеться в повідомленні.

Раніше в Польщі після того, як коронавірус виявили на фермах Данії, теж почали проводити масове тестування серед своїх фермерських норок і перевірки серед робітників. Тоді аналізи дали негативний результат.

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Крім того, як повідомляє "Польське Радіо" днями Міністерство сільського господарства Польщі замовило ще одне дослідження перевірки тварин. Результатів ще не повідомили.

Нагадаємо, раніше в Данії виявили 214 випадків передачі нового коронавірусу від норок людині. Через новий мутований штам коронавірусу там знищити всіх заражених норок.

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявляли, що рішення уряду Данії знищити всіх норок, щоб не допустити мутацій коронавірусу є поспішним.

Міністр сільського господарства і продовольства Данії Могенс Йенсен подав у відставку на тлі скандалу зі знищенням норок.

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