У сусідній країні коронавірус виявили у працівників норкових ферм

У Польщі на норкових фермах зафіксували випадки зараження коронавірусом. Захворіли майже 20 працівників ферми. Поки польські фахівці не беруться стверджувати, що люди інфікувалися саме від тварин.

Як повідомляє Reuters, коронавірус виявили у 18 робітників норкових ферм. Але польська влада вважає, що інфікувалися люди не через контакт з тваринами.

"Наразі немає підстав вважати, що норки були джерелом інфекції для цих 18 випадків", - йдеться в повідомленні.

Раніше в Польщі після того, як коронавірус виявили на фермах Данії, теж почали проводити масове тестування серед своїх фермерських норок і перевірки серед робітників. Тоді аналізи дали негативний результат.

Крім того, як повідомляє "Польське Радіо" днями Міністерство сільського господарства Польщі замовило ще одне дослідження перевірки тварин. Результатів ще не повідомили.

Нагадаємо, раніше в Данії виявили 214 випадків передачі нового коронавірусу від норок людині. Через новий мутований штам коронавірусу там знищити всіх заражених норок.

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявляли, що рішення уряду Данії знищити всіх норок, щоб не допустити мутацій коронавірусу є поспішним.

Міністр сільського господарства і продовольства Данії Могенс Йенсен подав у відставку на тлі скандалу зі знищенням норок.