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Ківу застукали за листуванням з Жириновським: розгорається скандал

STYLERЖиття    04.02.2020 - 13:21
Ківу застукали за листуванням з Жириновським: розгорається скандал
Ілля Ківа знову потрапив у скандал (фото: РБК-Україна)

Ілля Ківа знову потрапив у скандал через листування з Володимиром Жириновським

Ілля Ківа не може ні дня без скандалу. На цей раз члена партії "Опозиционная платформа за життя" застукали у Верховній Раді за листуванням зі скандальним російським політиком Володимиром Жириновським.

Судячи з листування, Ківа дзвонив Жириновському день тому, але той не міг відповісти і написав йому текстове повідомлення. Український нардеп поцікавився здоров'ям російського депутата і попросив передзвонити, коли буде така можливість. Про це повідомляє TK Media.

Ілля Ківа попався на листуванні з Жириновським (YouTube)

Після цього Ківа вирішив відправити Жириновському ще одне SMS. У ньому він почав скаржитися на прем'єр-міністра України і обзивати його матюками.

"В Раду прийшов го*ік-прем'єр зі своїм пид****їм урядом, країну с*ка про***і з цими під***ми шансів відновити економіку і взаємовідносини немає", - писав Ківа.

Судячи з відео, не ясно відправив чи Ілля Ківа це повідомлення чи ні.

Ківу застукали за листуванням з Жириновським: розгорається скандалСкріншот з відео

Пізніше Ілля Ківа прокоментував для журналіста свою переписку з російським депутатом Держдуми.

"Це був Дід Мороз. А хто ви думаєте це такий?" - сказав Ківа.

Нардеп всіляко намагався піти від відповіді і сказав, що йому потрібно переглянути листування, так як її було у нього дуже багато вранці.

"Держдума Росії, а що? Нам же потрібно відновлювати відносини і повертати територію!". - сказав одіозний Ківа.

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