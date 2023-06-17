Землю накроют мощные солнечные бури. В какие дни будет штормить сильнее всего

Мощные солнечные бури, которые еще называют геомагнитными, в ближайшие дни накроют планету. Это явление коснется и украинцев.

Когда ждать сильных солнечных бурь и как они будут влиять на наше с вами самочувствие - читайте в материале Styler.

Даты сильных солнечных бурь

Согласно прогнозу экспертов авторитетного ресурса Meteoagent, уже в ближайшие дни Землю всколыхнут геомагнитные бури с K-индексом 5 - это указывает на высокую штормовую активность.

Даты сильных бурь высокого уровня:

18 июня

19 июня

20 июня

После этого активность снизится до показателя "обычный уровень солнечной бури".

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Что такое солнечная буря

Солнечные бури - это эксплозивные вспышки на Солнце, сопровождающиеся выбросом большой энергии, разнообразных частиц и электромагнитного излучения в космос.

Значительная часть потоков электрически заряженных частиц, в основном протонов и электронов, движется в направлении Земли. Эти частицы, взаимодействуя с магнитным полем нашей планеты, могут вызвать различные явления и проблемы с работой спутников, электросетей и связи.

Вместе с тем следствием сильной солнечной бури может быть появление северного и южного сияния.

Чем опасны солнечные бури

Больше всего от солнечных бурь страдают астронавты, поскольку они находятся вне защиты земной атмосферы.

Но есть также исследования, указывающие на вероятную связь меж солнечными бурями и ухудшением настроения, сна и физического самочувствия у людей на земле.

В целом, солнечные бури являются естественными явлениями, которые оказывают определенное влияние на Землю и людей.

Однако наука продолжает изучать эти явления для большего понимания их влияния и разработки мер по защите технологий и здоровья людей.