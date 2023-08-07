На Солнце произошла мощная вспышка. Землю накрывает сильнейшая магнитная буря

Магнитная буря

Крупная вспышка на Солнце произошла в ночь с 5 на 6 августа. Она была связана с радиоизлучением II типа (оценочная скорость 772 км/с), что позволяет предположить выброс корональной массы во время вспышки. Чуть позже произошла еще одна вспышка на Солнце, почти такой же мощности и также с выбросом корональной массы.

Такие вспышки почти всегда провоцируют очень сильные и затяжные магнитные бури.

По данным ресурса Meteoagent, сильная магнитная буря бушевала 4 и 5 августа, а потом снова накрыла землю 7 августа. И самый высокий уровень К-индекс 8 специалисты прогнозируют на вторник, 8 августа. Снижение активности ожидается только в среду.

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Что такое магнитная буря

Геомагнитные (солнечные) бури - это взрывные процессы на Солнце, которые сопровождаются выбрасыванием массивных потоков энергии, различных частиц и электромагнитного излучения в космическое пространство.

Эти электрически заряженные частицы (как правило, протонов и электронов) объединяются в поток, направленный в сторону Земли. Частицы взаимодействуют с магнитным полем нашей планеты и могут вызвать ряд проблем, в частности - помехи в работе спутников, электрических сетей и средств связи (перебои с GPS, мобильной связью, телевидением и т. д)

Также ярким проявлением сильных солнечных бурь может стать возникновение северного и южного полярного сияния.

Вред магнитной бури

Особую опасность такие магнитные бури представляют для астронавтов, которые находятся вне защитного экрана земной атмосферы. Они рискуют подвергнуться высокому уровню радиацию, что увеличивает вероятность развития рака.

Опасны магнитные бури для людей на Земле и существует немало исследований, которые доказывают влияние бурь на самочувствие человека. В такие дни люди часто жалуются на резкое ухудшение самочувствия, головные боли, нарушение концентрации, проблемы со сном.

Влияют бури также и на психологическое состояние: может быть чрезмерная агрессия, настроение ухудшается, возможны эмоциональные перепады, обострение тревожности, депрессии. Возможно обострение хронических заболеваний.

Ученые всего мира продолжают изучать вспышки на Солнце и их влияние на планету и жизнедеятельность.