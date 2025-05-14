На Солнце произошла самая сильная вспышка 2025 года: готовиться к мощным магнитным бурям?

Извержение класса Х2,7 от солнечного пятна AR4087 произошло в период с 13 по 14 мая. Эта вспышка вызвала радиоперебои в Европе, Азии и на Ближнем Востоке. И ученые говорят, что солнечные вспышки такой величины являются редкостью, а классификация Х - самая сильная. Ждать ли нам мощных магнитных бурь?

Стоит ли ожидать мощных магнитных бурь и как к ним подготовиться, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Space.

Сильная вспышка на Солнце

По данным Центра прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA, солнечные вспышки мощностью Х - редкое явление. Все вспышки классифицируются по силе: А, В, С, М, Х, и каждый шаг представляет десятикратное увеличение энергии. Недавняя вспышка достигла мощности Х2,7, а это нижняя граница самого мощного класса солнечных вспышек.

Извержение привело к взрыву рентгеновского и ультрафиолетового излучения, которое мчалось к Земле со скоростью света, быстро ионизируя верхние слои атмосферы. Это внезапное изменение нарушило высокочастотные радиосигналы, что привело к перебоям связи у некоторых радиооператоров.

Будут ли магнитные бури?

По словам ученых, выброс корональной массы (СМЕ) - массивные шлейфы солнечной плазмы и магнитного поля, сопровождающие Х-вспышку, пока еще не подтвержден. Хотя есть большая вероятность, что это произошло.

СМЕ могут вызвать сильные геомагнитные бури и яркие полярные сияния, если они столкнутся с магнитным полем Земли. Но поскольку AR4087 все еще находится у края Солнца, наша планета пока что вне зоны огня. Это может вскоре измениться, поскольку AR4087 вращается к Земле и уже вызвал несколько вспышек на Солнце.

"Это становится все более интенсивным, особенно, когда эта область становится ближе. Эта же AR создала вспышку М5,3 несколько часов назад. Что приготовила эта AR нам ближайшие дни? Нам придется подождать и посмотреть", - написал охотник за полярными сияниями Винсент Ледвин.

Ученые добавили, что утром произошла еще одна колоссальная вспышка М7,74. Если эта активность продолжится, то любые будущие извержения могут негативно повлиять на геомагнитную активность и вызвать полярные сияния.

Пока что ученые предупреждают о магнитной буре умеренного уровня (Кр-индекс 4) в четверг, 15 мая. Более подробно последствия вспышки на Солнце можно будет понять во время наблюдений в ближайшие дни. Вероятно, что нашу планету может задеть в период с 17 по 20 мая.

Как защитить организм во время магнитных бурь

Ученые и ученые дают общие рекомендации и советуют в дни магнитных бурь снизить физическую активность, стараться отдыхать и избегать стрессов.

Очень важно полноценно высыпаться (7-9) часов в сутки и придерживаться четкого и постоянного распорядка дня: ложиться в 23:00, обязательно завтракать, обедать и ужинать.

Полноценное питание, соблюдение водного баланса организма, отказ от вредных продуктов и напитков - значительно помогут вашему телу справиться с нагрузкой.

Также не забывайте о прогулках на свежем воздухе, проветривание помещений, положительные эмоции, спокойные занятия вечером, снижение времени пользования гаджетами (особенно в вечернее время).

Людям с хроническими заболеваниями стоит больше отдыхать, бережно относиться к своему здоровью, держать необходимые лекарства под рукой.