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Соловий со сцены нецензурно высказалась о названии украинского города: сеть разнесла певицу

Суббота 27 июля 2024 18:40
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Соловий со сцены нецензурно высказалась о названии украинского города: сеть разнесла певицу Христина Соловий (Фото: instagram.com/soloviyka)
Автор: Любовь Блажко

После "неожиданных" танцев с Ириной Билык Христина Соловий снова оказалась в центре внимания. На этот раз - из-за своего нецензурного высказывания касательно старого названия украинского города.

Что именно сказала артистка со сцены и как отреагировала сеть, пишет РБК-Украина (проект Styler).

Христина обматерила старое название украинского города

Во время выступления в Черноморске исполнительница поинтересовалась у присутствующих, нравилось ли им старое название их города (Ильичевск). На что публика вместе заявила, что нет.

"Полная х*йня", - сказала в ответ Соловий, имея в виду название города, которое он носил до 2016 года.

Перед этим звезда попросила слушателей не обижаться и подчеркнула, что она "с добром". А после сказанного Христина попросила громко сказать людей слово Черноморск - "чтобы услышала р*сня".

Реакция сети

Тем временем пользователи отреагировали достаточно резко. Многие из них разнесли знаменитость за то, что она насмехается над старым названием города, а также за использование мата на мероприятии, где в том числе присутствовали и дети. Вот некоторые комментарии пользователей сети:

  • "Ужасная ситуация!"
  • "Перегнула немного, но права"
  • "Так это уже не Соловий, это гопник из подворотни"
  • "Каждый раз когда я смотрю на Соловий, я чувствую жалость и грусть вместо раздражения"
  • "Кто ей дал право оскорблять название города хоть и прежнее… какого х*я, где СБУ?"
  • "Было Бугово. Затем пришли коммуняки и переименовали в бестолковый Ильичевск. Наконец-то город получил красивое название - Черноморск. Которое в сотню раз лучше предыдущего. Христина может и грубо сказала, но по факту. Не понимаю хейта, разве что от поклонников "мира". Удивительно, что такие до сих пор существуют"
  • "Христина, поддерживаю. Название Черноморск - ху*ня. Где украинское название?".

К слову, во время своего еще одного выступления Соловий со сцены вспомнила Ирину Фарион, жизнь которой оборвалась 19 июля. Что именно сказала о ней исполнительница на фестивале ATLAS UNITED - читайте здесь.

Мы писали, что известная украинская блогерша родила сына - узнайте, кто это.

Тем временем Селин Дион высказалась о своем выступлении на открытии Олимпийских игр-2024.

Для написания материала были использованы источники: пост певицы в Instagram, ролик со страницы 5 канала в Twitter, комментарии пользователей в Instagram и Twitter.

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