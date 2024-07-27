"Счастлива вернуться": Селин Дион высказалась о своем выступлении на открытии Олимпийских игр-2024

Канадская исполнительница Селин Дион впервые за долгое время вернулась на сцену. Она выступила на открытии Олимпийских игр-2024 , которое состоялось 26 июля в Париже.

Как Дион комментирует выступление на открытии Олимпиады

В своем блоге артистка поделилась трогательным признанием. Она отметила, что счастлива быть в одном из своих любимых городов, а также пожелала успехов спортсменам, участвующим в нынешних соревнованиях.

"Для меня честь - выступать на церемонии открытия. Я счастлива вернуться в один из моих любимых городов. Я хочу поздравить этих невероятных спортсменов и подчеркнуть важность их историй самопожертвования и решительности, боли и настойчивости", - написала Селин.

"Вы все имели свои мечты, на которых были сосредоточены, и независимо от того, заберете ли вы домой медаль или нет, - то, что вы здесь, уже означает, что ваша мечта сбылась. Поэтому гордитесь собой. Мы знаем, как вы тяжело работали, чтобы быть лучшими среди лучших. Оставайтесь сосредоточенными, продолжайте движение, мое сердце с вами", - также отметила знаменитость в публикации.

Певица выступила в Париже (Фото: instagram.com/celinedion)

Реакция сети

Коллеги и поклонники поблагодарили звезду за сказанное и искренне порадовались ее возвращению на сцену. В многочисленных комментариях они оставили для нее кучу комплиментов.

Почему Селин Дион исчезла со сцены

В последнее время звезда редко появлялась в роли певицы, и это связано с состоянием ее здоровья.

Она, как известно, страдает синдромом ригидного человека - это заболевание центральной нервной системы, которое характеризуется прогрессирующей ригидностью и болевыми спазмами в мышцах.

Кроме мышечной слабости, также появляется повышенная чувствительность к раздражителям, вроде звука или света и эмоциональный дистресс.

Такой синдром выявляют крайне редко. Согласно статистике, которую проводили специалисты, этим недугом страдают один-два человека из миллиона - именно такую информацию публиковал Медицинский институт Джона Гопкинса.

Аутоиммунное заболевание часто может быть связано с другими: диабетом, тиреоидитом, витилиго.

А самое сложное заключается в том, что этот диагноз пока неизлечим. Прием медикаментов помогает только снять определенные симптомы.