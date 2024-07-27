Соловій зі сцени нецензурно висловилася про назву українського міста: мережа рознесла співачку

Після "несподіваних" танців з Іриною Білик Христина Соловій знову опинилася в центрі уваги. Цього разу - через своє нецензурне висловлювання щодо старої назви українського міста.

Що саме сказала артистка зі сцени та як відреагувала мережа, пише РБК-Україна (проєкт Styler).

Христина обматюкала стару назву українського міста

Під час виступу у Чорноморську виконавиця поцікавилася у присутніх, чи подобалась їм стара назва їхнього міста (Іллічівськ). На що публіка гуртом заявила, що ні.

"Повна х*йня", - сказала у відповідь Соловій, маючи на увазі назву міста, яку воно носило до 2016 року.

Перед цим зірка попросила слухачів не ображатися і підкреслила, що вона "з добром". А після сказаного Христина попросила гучно сказати людей слово Чорноморськ - "аби почула р*сня".

"Повна ху*ня", - Христина Соловій приїхала з концертом в Чорномоськ і "розкритикувала" колишню назву міста (Іллічівськ). pic.twitter.com/nMjlMq9dtp — 5 канал (@5channel) July 27, 2024

Реакція мережі

Тим часом юзери відреагували доволі різко. Чимало з них рознесли знаменитість за те, що вона насміхається зі старої назви міста, а також за використання матюків на заході, де у тому числі були присутні і діти. Ось деякі коментарі користувачів мережі:

"Жахлива ситуація!"

"Перегнула трішки, але рацію має"

"То це вже не Соловій, це гопнік з підворотні"

"Кожного разу коли я дивлюся на Соловій, я відчуваю жалість і сум замість роздратування"

"Хто їй дав право ображати назву міста хоч і колишню.. якого х*я , де СБУ?"

"Було Бугове. Потім прийшли комуняки й перейменували в недолуге Іллічьовск. Нарешті місто отримало красивенну назву - Чорноморськ. Яка в сотню разів краще попередньої. Христина може й грубо полаялась, але по факту. Не розумію хейту, хіба що від прихильників "міра", дивно, що такі ще досі існують"

"Христина, підтримую. Назва Чорноморськ - ху*ня. Де українська назва?".

До слова, під час свого ще одного іншого виступу Соловій зі сцени згадала Ірину Фаріон, життя якої обірвалося 19 липня. Що саме сказала про неї виконавиця на фестивалі ATLAS UNITED - читайте тут.