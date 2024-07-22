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Христину Соловий захейтили за "вульгарные" танцы во время выступления с Ириной Билык

Понедельник 22 июля 2024 18:00
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Христину Соловий захейтили за "вульгарные" танцы во время выступления с Ириной Билык Христина Соловий и Ирина Билык (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

На днях певица Христина Соловий стала приглашенной гостьей на сольном концерте Ирины Билык. Исполнительницы выступили на одной сцене, но далеко не все оценили их номер.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram автора хита "Тримай".

Так, в галерее V'YAVA в Киеве артистки исполнили для зрителей песню Билык "А я пливу".

Христина призналась, что всегда мечтала спеть на одной сцене с Ириной. Также она поделилась роликом с их выступления.

"Моя икона и я. Мечта сбылась", - подписала видео певица.

Реакция юзеров

Далеко не всем понравился номер Соловий и Билык. В частности, зрители обратили внимание на танцы Христини, которые, по мнению некоторых, неэстетичны и вульгарны.

  • Крінжометр зламано
  • Пісня гарна,але навіщо псувати такими не естетичними рухами?
  • Христини рухи, якісь не суразні. Просто було огидно дивитись
  • Вибачте, але це виглядає вульгарно. Переграли
  • Неестетично, вульгарно. Вокал слабенький. Таке собі

Отметим, что в одном из своих интервью Соловий вспоминала, что выросла на песнях Ирины Билык, вдохновивших ее мечтать о карьере певицы.

В марте этого года звезда впервые исполнила песню "А я пливу" на одном из концертов своего тура с разрешения самой артистки.

Ранее Кристина Соловой со сцены вспомнила об Ирине Фарион .

Также она назвала сумму, которую должна Вакарчуку .

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