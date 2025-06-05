Соломия Витвицкая призналась, почему ее свадьба с женихом-военным может быть спонтанной

Витвицкая высказалась о свадьбе

"Когда нас об этом спрашивают, мы понимаем, что тема может вызвать неоднозначные эмоции. Какое-то грандиозное гуляние сейчас действительно не ко времени", - отметила она.

В то же время звезда "плюсов" подчеркивает, что жить нужно здесь и сейчас.

"Три года идет полномасштабная война. Сколько еще продлится - никто не знает. А за это время могли бы жениться много пар, родиться много детей. Но многие отложили свои планы. Мне кажется, даже сами военные это понимают, находясь в опасных обстоятельствах, что жизнь одна и ее нужно прожить полноценно", - считает Витвицкая.

В то же время пара пока что не приняла окончательного решения, когда и в каком формате состоится их свадьба.

"Мы пока не приняли окончательного решения - какой будет свадьба, когда она будет. Думаю, все сложится само собой. Месяц и дату мы еще не выбирали", - честно призналась ведущая.

Кроме того, Витвицкая не отрицает, что это может быть спонтанное решение.

"Мы шутим, что если даже это будет маленькая камерная свадьба только с родственниками, то это уже минимум 50 человек. А они еще и все из разных регионов - Львовщина, Житомирщина, Киев. А если добавить самых близких друзей - это уже 300 гостей! Поэтому, как ни планируй - выйдет большой праздник. Но стоит ли его делать именно сейчас - мы еще не решили", - подчеркнула Соломия.

Соломия Витвицкая с женихом (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

История любви Соломии Витвицкой и Алексея Ситайло

Будущие возлюбленные были знакомы много лет, пересекались на днях рождения общих знакомых, но общение между ними было поверхностное.

Все изменилось после начала полномасштабного вторжения в 2022 году. Алексей, который до войны был судьей районного суда Сумской области, мобилизовался в ВСУ и попросил у ведущей контакты волонтеров. В последствии Витвицкая стала помогать его подразделению и между ними завязались дружеские отношения.

Ведущая призналась, что первый шаг сделал Алексей, так как у нее не возникало романтических мыслей.

В феврале 2025 года Ситайло сделал ведущей предложение руки и сердца.

Соломия Витвицкая с женихом-военным (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)