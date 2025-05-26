Звезда "Холостяка" показала новые фото свадьбы и заинтриговала сеть: "Это что Терен?"
Звезда популярного реалити-шоу "Холостяк-12" Саша Погорелова поделилась новыми фото со свадьбы, которая состоялась вчера, 25 мая. Однако она решила не показывать лицо своего избранника, что вызвало волну догадок в сети.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее новый пост в Instagram.
"Я теперь жена! 25.05.2025 - день, который навсегда останется в моем сердце. Это было волшебно, искренне, эмоционально и невероятно красиво. Спасибо всем, кто был рядом - мы это сделали!" - написала она в публикации.
Александра Погорелова с мужем (фото: instagram.com/oleksandra_pogorelova)
Также она показала фото с торжества, которое прошло в центре Киева - в "Готово!". Для этого дня девушка выбрала достаточно нестандартный наряд - кружевное полупрозрачное платье и белый пиджак.
Звезда "Холостяка" показала фото со свадьбы (фото: instagram.com/oleksandra_pogorelova)
А ее избранник был в белой рубашке, черных штанах и кедах. Примечательно, что лицо своего мужа Погорелова до сих пор не показала. На всех фото мужчина сфотографирован со спины.
Александра Погорелова (фото: instagram.com/oleksandra_pogorelova)
Также она показала кольца всемирно известного бренда и роскошный букет невесты.
Саша Погорелова продемонстрировала фото свадьбы (фото: instagram.com/oleksandra_pogorelova)
Как отреагировали в сети
Фолловеры блогерши тут же принялись комментировать ее публикацию. Многие отметили тот факт, что она скрывает лицо супруга и увидели в нем черты главного героя "Холостяка-13" Александра Будько "Терена":
- "Вы что стесняетесь своего мужа? Еще бы смайликом закрыли"
- "Это что Терен?"
- "Я тоже про это подумала"
- "Искренне поздравляю вас, молодожены. Будьте счастливы. Жених похож на Терена"
- "Уже расписались. Чего прятаться?
- "А кто же жених? Или это до сих пор тайна?"
- "А мне сзади похоже на Алекса-холостяка".
Александра Погорелова с мужем (фото: instagram.com/oleksandra_pogorelova)
Напомним, Погорелова участвовала в проекте "Холостяк-12" (2022), главным героем которого был Александр Топольский. Она ушла из шоу за шаг до финала - в 11-м выпуске. Девушке сначала очень понравился мужчина, однако потом она поняла, что на камеру играл джентльмена, а в жизни таким не был.
Девушке 32 года, по образованию она магистр права, а работала директором ІТ-компании.
В 2023 году она решилась на кардинальніе изменения - пластическую операцию по увеличению груди.
О своем избраннике она практически ничего не рассказывала в блоге. В декабре 2024 года после 10 месяцев отношений мужчина сделал ей предложение.
Вас также может заинтересовать
- Александр Терен сделал откровенное признание о финале "Холостяка"
- Звезда "Холостяка" Марина Голд объявила о беременности необычным способом
- Победительница "Холостяка" Инна Белень "засветила" лицо нового бойфренда.