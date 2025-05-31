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"Мой ангел-хранитель". Виталина Библив рассекретила мужчину, за которого тайно вышла замуж (фото)

Суббота 31 мая 2025 16:16
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"Мой ангел-хранитель". Виталина Библив рассекретила мужчину, за которого тайно вышла замуж (фото) Виталина Библив умилила романтическим фото с любимым (фото: instagram.com/vitalinabibliv)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Украинская актриса театра и кино, известная по роли в сериале "Будиночок на щастя", Виталина Библив рассекретила своего избранника.

Что известно о муже актрисы и как он выглядит, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram Библив.

В день рождения любимого, 31 мая, Виталина поделилась совместным снимком с мужем. Судя по отметке на фото, его зовут Владимир и он тоже работает в кино.

"С Днем рождения, мой ангел-хранитель", - трогательно подписала кадр она.

На фото актриса вместе с мужем держится за руки, позируя спиной к объективу на фоне живописного пейзажа.

&quot;Мой ангел-хранитель&quot;. Виталина Библив рассекретила мужчину, за которого тайно вышла замуж (фото)Виталина Библив рассекретила своего избранника (фото: instagram.com/vitalinabibliv)

В профиле Владимира также есть совместные фото с актрисой. Судя по всему, они больше не скрывают свою любовь.

&quot;Мой ангел-хранитель&quot;. Виталина Библив рассекретила мужчину, за которого тайно вышла замуж (фото)Владимир и Виталина (фото: instagram.com/vladimir_0531_)

Как отреагировали в сети

Пользователи засыпали пару комплиментами и поздравлениями.

  • "Какая прекрасная фотография и вы, мои дорогие!!!! С Днем рождения, Володя!!! Будь здоровым и счастливым!" - написала коллега Олеся Жураковская.
  • "Как гармонично".
  • "Вы замечательные! С именинником".
  • "С Днем Рождения. Исполнения самых желанных мечтаний".
  • "Поздравляю! Хорошее место и фото".

Что известно о свадьбе Библий

Еще в прошлом году появились слухи о том, что актриса вышла замуж. Тогда на пальце звезды заметили кольцо, однако она отказалась комментировать изменения в личной жизни.

А уже в апреле этого года она призналась, что таки официально заключила брак. Это произошло во время полномасштабной войны.

Примечательно, что звезда уже ранее публиковала совместные фотографии с любимым, однако не объявляла его мужем публично.

Напомним, ранее Виталина Библив дала откровенное интервью РБК-Украина, в котором рассказала о съемках в условиях полномасштабной войны, отношении к артистам-беглецам, бронировании и секретах красоты.

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